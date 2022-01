Nuevos requisitos para el ingreso a la policía de la provincia de Buenos Aires

La Secretaría de Seguridad del Municipio de Almirante Brown informó que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires modificó de manera excepcional los requisitos para la incorporación a la Policía Bonaerense correspondiente al año 2022. A continuación se enumeran las condiciones o requisitos para la inscripción: * Ser argentino nativo, naturalizado o por opción.

* Se permitirá el ingreso de aspirantes a cadetes de hasta 29 años de edad cumplidos antes del 1° de julio del corriente, como así

también cadetes con 17 años de edad debiendo cumplir los 18 años de edad hasta el 30 de junio inclusive.

* Tener domicilio registrado en Provincia de Buenos Aires.

* Poseer condiciones de moralidad y buenas costumbres.

* Haber finalizado el nivel secundario, en los términos de la Ley N° 13688 o equivalente, conforme lo establezca la reglamentación. Se autoriza con carácter excepcional el ingreso de aspirantes a cadetes que adeuden materias del último año del nivel secundario, las cuales deberán ser aprobadas antes de la fecha de finalización del curso correspondiente. La no aprobación de las materias dará lugar a la exclusión.

* Responder a las aptitudes psicofísicas que establezca la presente y su reglamentación. El límite máximo de edad previsto en el inciso b) podrá ser aumentado y por tiempo determinado en caso de necesidad en el reclutamiento.

* Suscribir, en el caso de los egresados de los Institutos de formación policial de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, el compromiso de prestar servicios en la Institución por un período de tres (3) años. El intendente interino, Juan Fabiani, extendió la convocatoria a “las vecinas y los vecinos brownian@s que tengan vocación de cuidar a nuestra gente”, al tiempo que Mariano Cascallares añadió: “Mientras continuamos sumando herramientas para prevenir el delito, nos sumamos a esta convocatoria de la Provincia de Buenos Aires”. Para más información e inscripción online, ingresar a https://mseg.gba.gov.ar. Mientras tanto, las y los aspirantes brownianos pueden enviar un mail a almirantebrowningresopolicial@gmail.com, comunicarse telefonicamente al 2206-1325 o envianr un wats app al 11-5661-3583.

Both comments and pings are currently closed.