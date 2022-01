Edesur debe pagar más de 10 mil pesos a los usuarios que sufrieron cortes de luz

La distribuidora eléctrica Edesur deberá bonificar con un monto de $10.325 a los usuarios que resultaron afectados por los cortes prolongados del servicio que se registraron en los últimos días de diciembre pasado y principios del corriente mes de enero, lo que representará una sanción total estimada de alrededor de $400 millones, en base a una disposición tomada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). La resolución ordenó aplicar una bonificación de Corte Prolongado y Reiterado a la totalidad de los y las afectadas por cortes, cifra que en total asciende a una sanción superior a los $400.000.000, debido a la vulneración de los derechos de las personas usuarias. De esta manera, el ENRE sancionó a Edesur por “la deficiente calidad de atención y servicio brindado a las personas usuarias, en virtud de la magnitud y la persistencia en el tiempo de las afectaciones”. Para poder acceder a la bonificación los clientes no deben realizar ningún trámite, debido a que el mecanismo de aplicación será automático en base a la información que Edesur deberá elevar con la nómina completa de usuarios y usuarias comprendidos en la resolución La bonificación deberá ser acreditada por la distribuidora a los usuarios y usuarias afectadas por interrupciones cuyo inicio se hayan originado y prolongado durante los días 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2021 y 1, 2, 3 y 4 de enero de 2022. La medida fue tomada a través de la Resolución ENRE N° 08/2022, en la que se instruyó a la firma concesionaria a que aplique automáticamente la sanción equivalente a un consumo de 2000 kWh –por un monto estimado en $10.375- a los usuarios que resultaron afectados por Corte Prolongado o Reiterado. “La empresa dispone de un plazo máximo de 5 días para realizar la presentación de la nómina completa de usuarios y usuarias alcanzadas por la Resolución, la cual quedará sujeta al posterior análisis del ENRE para verificar la correcta aplicación de la bonificación”, indicaron desde el ENRE en un comunicado. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad instruyó a Edesur a bonificar con .325 a cada persona usuaria afectada por los cortes del servicio en fin de año. Foto: Fernando Gens. Desde el ente precisaron a Télam que en la factura del próximo bimestre debe impactar la bonificación a favor de los clientes que resultaron afectados por los cortes. Incluso, si la bonificación supera el consumo del bimestre en cuestión, el usuario podrá solicitar que se le deposite la diferencia en una cuenta bancaria. Para poder acceder a la bonificación los clientes no deben realizar ningún trámite, debido a que el mecanismo de aplicación será automático en base a la información que Edesur deberá elevar con la nómina completa de usuarios y usuarias comprendidos en la resolución. El ENRE consideró “que la deficiente calidad de respuesta y atención brindada por la empresa Edesur, se debe a que destina un 50% menos de cuadrillas para la atención de reclamos en relación con la demanda promedio de la empresa El ENRE consideró “que la deficiente calidad de respuesta y atención brindada por la empresa Edesur, se debe a que destina un 50% menos de cuadrillas para la atención de reclamos en relación con la demanda promedio de la empresa y la cantidad de personas usuarias”, y de acuerdo con el análisis realizado por los técnicos del Ente “en promedio, la empresa cuenta con 1 cuadrilla cada 7.82MW de demanda y 4.704 personas usuarias”. “Por lo antes mencionado, este Ente considera que la deficiente gestión operativa del grupo controlante de la empresa Edesur, es el principal factor que repercute en el constante incumplimiento de la Concesionaria de los parámetros básicos fijados para la atención a la persona usuaria de los servicios públicos en la Argentina”, sostuvo la dependencia oficial. Por último señalaron que “desde el Ente Nacional Regulador de la Electricidad continuamos trabajando con el objetivo de propender a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos, garantizando los derechos de las personas usuarias y la seguridad ciudadana”.

