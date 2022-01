En la previa al inicio de clases, Fabiani recorrió obras en escuelas de Don Orione

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, recorrió los avances de las obras que se realizan en establecimientos educativos de Don Orione, en la localidad de San Francisco de Asís, las cuales incluyen la construcción y refacción de nuevas aulas y sanitarios. La jornada comenzó en el Centro de Formación Profesional Nº402, ubicado en Araujo y Figueroa, donde el Municipio llevó adelante la refacción y puesta en valor de un aula taller destinada a la especialidad de electromecánica y también de los módulos sanitarios. “En Almirante Brown las obras no se detienen y seguimos trabajando intensamente para comenzar de la mejor manera el Ciclo Lectivo 2022, siempre apostando por tener una educación pública de calidad”, apuntó Fabiani, quien dialogó durante la visita con la docente Cecilia Anido. Posteriormente, el jefe comunal interino se trasladó a la Escuela de Educación Secundaria N° 54, situada en Río Quinto N° 399, donde se está realizando la construcción de dos aulas en un espacio total de 67 metros cuadrados y un conector cubierto sobre una terraza que anteriormente estaba inaccesible. Asimismo, queda disponible un espacio de 100 metros cuadrados para una futura ampliación de un salón de usos múltiples. Por último, Fabiani visitó el predio donde se realizará el histórico edificio para el Centro de Educación Física (CEF) Nº56 en Don Orione, ubicado en el cruce de Río Limay y Río Futaleufú, cuyas obras incluyen la creación de tres canchas multifunción techadas, sanitarios, vestuarios, oficinas administrativas y depósito, entre otras prestaciones. En este sentido, el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, subrayó que “este es un espacio muy importante porque este centro significa cumplir con un reclamo histórico de toda la comunidad educativa, que desde hace más de 30 años viene luchando para lograrlo”. Mientras que el diputado bonaerense Mariano Cascallares destacó que “durante todo el año 2021 y en el presente verano se realizaron y se continúan llevando a cabo obras en unos 132 edificios escolares con fondos propios y también en articulación con Provincia”. De la recorrida participaron el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; el subsecretario de Infraestructura Escolar y Arquitectura, Sebastián Vestillero; el director General de Relaciones Institucionales Educativas, Ezequiel Mars, y la delegada municipal Mabel Klehb, entre otras autoridades.

