El municipio concreta obras de puesta en valor y ampliación de la Casa de Borges

El Municipio de Almirante Brown lleva adelante una histórica puesta en valor y una obra de ampliación en la “Casa Borges”, que incluyen la construcción de una galería de exposiciones, nuevos núcleos sanitarios y un depósito. Desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani indicaron que las obras en el edificio ubicado en Pasaje Borges N°301 “ya comenzaron y se espera concluirlas en el primer semestre del presente año”. Las mejoras incluyen la construcción de un pabellón anexo de veinticinco metros cuadrados vidriado, con estructura de hormigón, que funcionará como sala de exposiciones de obras de arte, en el cual también se dictarán cursos y talleres abiertos para toda la comunidad. Además, en paralelo, se conformará un nuevo núcleo sanitario y un depósito de ocho metros cuadrados, todo construido en un nuevo espacio concebido como un “Faro de Arte” dentro de Casa Borges, buscando a través de un lenguaje arquitectónico permeable y moderno interactuando con el resto del entorno, invitando a la comunidad a ser parte del mismo. “Casa Borges es uno de los edificios históricos más importantes de nuestro distrito y llevar adelante estas obras es una inmensa alegría, principalmente por lo que significa Borges para Almirante Brown y para el mundo”, remarcó el diputado bonaerense Mariano Cascallares. Las intervenciones se realizan preservando y potenciando todo el patrimonio cultural, arquitectónico e histórico de este emblemático edificio. Incluso el espacio de garaje de la propiedad no perteneció al momento en que vivió la familia Borges. Con el objetivo de acentuar la apertura hacia la comunidad se proyecta también un nuevo acceso por el frente de Plaza Brown, que estará jerarquizado a través del espacio verde. Para eso se harán nuevas veredas y cambios de paño en las rejas existentes. En lo que respecta a la puesta en valor en el edificio existente, en su interior se realizan algunas tareas de mantenimiento de los espacios existentes, entre ellas de pintura y albañilería. Además, desde la Dirección General de Arquitectura de Almirante Brown anticiparon que “se intervendrá espacialmente la cubierta de tejas coloniales ya que presenta alto grado de deterioro en algunos sectores, por lo que se restaurará intentando mantener la fachada y esencia de la casa”.

Both comments and pings are currently closed.