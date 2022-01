Convocan a vecinos de Almirante Brown a participar de una nueva campaña de donación de sangre

El Municipio de Almirante Brown informó que el próximo jueves 20 de enero se llevará adelante una nueva campaña de donación de sangre a beneficio del Hospital Zonal General de Agudos Dr. Lucio Meléndez. La jornada es organizada en el marco del programa solidario “Causa Común”. La Casa Municipal de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué N° 1224, será escenario de la nueva convocatoria, impulsada por la Comuna a través de “Causa Común”, que se extenderá de 9 a 12 horas y con inscripción previa. En efecto, los vecinos que puedan y quieran donar deberán reservar su turno a través del mail causacomun@brown.gob.ar o bien por whatsap escribiendo al número 11 6960-2774.

Los donantes deben tener entre 16 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, no haberse realizado tatuajes, piercing o acupuntura en el último año, no haber sido sometidos a cirugías, endoscopías o transfusiones en los últimos 12 meses, mantener relaciones sexuales seguras y gozar de buena salud. Una vez más el Municipio apela al espíritu solidario de las vecinas y vecinos del distrito y los invita a participar de una nueva colecta que será a beneficio del banco de sangre del Hospital Lucio Meléndez, a cargo de la Dra. Silvina Otero. El intendente interino, Juan Fabiani, apuntó: “Vale destacar la importancia de los sistemas de donación voluntaria -un acto solidario- como vía para fomentar el cuidado del prójimo, ya que donar sangre salva vidas”, al tiempo que Mariano Cascallares invitó a participar sosteniendo que “se trata de un hermoso acto solidario que realmente ayuda y mucho a las personas que lo necesitan”.

En este sentido, la directora del nosocomio Hilda Granotti, llamó a la población a “tomar conciencia” de la importancia de donar, más aun teniendo en cuenta que a raíz de la pandemia se redujo la cantidad de donantes ya que las personas dejaron de hacerlo por temor a contagiarse. Granotti invitó a los vecinos a que sumen a la colecta y agradeció a “Causa Común” por seguir colaborando con estas acciones solidarias que también cuentan con el acompañamiento de instituciones como la Unión Nacional de Clubes de Barrio y Scouts de Argentina.

Both comments and pings are currently closed.