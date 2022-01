“Cholo” García, reelecto en la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses

El secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), Rubén “Cholo” García, fue reelecto por voto directo de los afiliados al frente de una lista de unidad. En los comicios participó casi el 70% de los 186.000 trabajadores municipales que representan la organización, informó hoy el gremio. “Que haya participado el 68% en pleno enero a pesar del intenso calor, con una lista de unidad, la suba de casos de coronavirus y con municipios que adhirieron al asueto administrativo por la pandemia demuestra el alto compromiso de los municipales”, sostuvo García. En un comunicado se informó que la elección se desarrolló el pasado viernes tras levantarse la veda del Ministerio de Trabajo de la Nación para realizar actividades de convocatoria masiva en los gremios, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. “La lista de unidad ‘Celeste y Blanca’ estuvo integrada por 150 trabajadoras y trabajadores que permitirá a García iniciar un nuevo período de 4 años como titular de la Fesimubo”, se añadió. García agregó que “la lucha de los municipales es por tener estabilidad en el empleo, paritarias obligatorias, convenios colectivos de trabajo y la posibilidad de volver a discutir la antigüedad histórica en cada uno de los gremios de base con el gobierno local del color político que sea”. “Es para lo que fue creada la Fesimubo en 2004 cuando empezamos con 8 gremios de base. Hoy somos más de 100 y en 2014 logramos que se votara la Ley 14.656, que hizo que los municipales saliéramos de la flexibilización que veníamos de los años 90 con el gobernador Eduardo Duhalde y con la complicidad de dirigentes gremiales que nos pusieron a disponibilidad absoluta”, amplió. “Fue una época perversa” en la que “se llegó a tener el 90% de contratos basura y el 10 % de planta permanente”, dijo el dirigente. Igualmente sostuvo que “hay intendentes que no quieren reconocer a los municipales como artífices de las políticas locales”. García agradeció la visita del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, que “vino a acompañarme en este día importante para la Federación”. “Juanchi como intendente firmó el convenio colectivo de trabajo en cumplimiento de la Ley 14.656 que dio la estabilidad laboral a los trabajadores municipales de Hurlingham”, completó. (DIB)

Both comments and pings are currently closed.