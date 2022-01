Junto a Manzur y Katopodis, Cascallares y Fabiani recorrieron obras en Longchamps

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani y el diputado bonaerense Mariano Cascallares recorrieron obras en la localidad de Longchamps junto al jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis. La jornada comenzó en el cruce de Pasaje Iberá y Provincia de Chaco, a pocos metros de la calle Diehl y las vías del ferrocarril, donde se está llevando adelante la obra de un nuevo paso bajo nivel, además del asfalto y obra hidráulica de calles anexas. Allí Fabiani, Cascallares, Manzur y Katopodis recorrieron puntualmente el avance de las obras de pavimentación de la calle Batalla de Maipú, que tiene como objetivo alivianar el tránsito de la avenida Hipólito Yrigoyen y también ser una conexión directa para el futuro paso bajo nivel. Además, se está trabajando en la pavimentación de las calles Catamarca y Motti de Tieghi, junto con la ejecución de un nuevo sistema de desagües pluviales. “Estamos muy contentos de recibir con Mariano (Cascallares) a Juan Manzur y Gabriel Katopodis, con quienes estamos recorriendo obras muy importantes para los vecinos y vecinas de Longchamps, relacionadas no sólo al nuevo paso bajo nivel sino también a la pavimentación de calles aledañas mejorando la conectividad y vinculación en esta zona de tanto tránsito vehicular”, sostuvo Juan Fabiani. En esa línea también se expresó Mariano Cascallares, quien subrayó “el trabajo articulado y permanente con el Gobierno Nacional que encabeza el presidente Alberto Fernández, realizando obras realmente trascendentales como los pasos bajo nivel en Diehl, en la avenida San Martín y el de la calle Presidente Juan Domingo Perón en Rafael Calzada, además del Viaducto de Ruta 4”. Por su parte, Juan Manzur sostuvo que “obras como éstas que se están ejecutando en Almirante Brown se realizan en todo el país, con el objetivo de mejorar trascendentalmente la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, al tiempo que destacó que “más obras significa también más puestos de trabajo y motorizar la producción”. Finalmente, Gabriel Katopodis destacó el trabajo articulado en la Comuna y la importancia de la “obra pública como motor del trabajo y de la economía”. “La obra pública no se frena, estamos garantizando la continuidad de todas las obras en todos los rincones del país y duplicando la inversión”, enfatizó. Posteriormente las autoridades se trasladaron hasta el cruce de Batalla de Maipú y Garín, para charlar con los vecinos y vecinas del barrio, donde en los últimos meses se concretó una importante pavimentación de 11 cuadras, que en total sumaron aproximadamente 10.000 metros cuadrados de nuevo asfalto. Esta obra que fue realizada por Vialidad Nacional, incluyó además una solución hidráulica. Se trata de una arteria clave porque es la única alternativa de circulación a la avenida Hipólito Yrigoyen entre las localidades de Longchamps y Glew. De la jornada participaron también el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo, y el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari, entre otras autoridades.

