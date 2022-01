Cascallares y Fabiani recorrieron un vacunatorio y agradecieron al equipo de salud

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, junto al diputado provincial Mariano Cascallares recorrieron el Vacunatorio Itinerante que funcionó el martes y el jueves de esta semana en el Boulevard Shopping y allí dialogaron con las vecinas y vecinos que se inmunizaban contra el Covid y le agradecieron a todo el equipo de Salud. En la posta itinerante -donde se vacuna a más de 300 personas por día-, Juan Fabiani destacó el trabajo de todo el personal sanitario y la aceptación de la gente que aprovecha su paseo por el Shopping y va completando su esquema de vacunación. En ese contexto, el intendente itinerante remarcó el valor de la puesta en funcionamiento de los vacunatorios itinerantes para acercar este servicio a los vecinos del distrito. Por su parte Mariano Cascallares, que sostuvo que en el distrito son más de 7 mil las vacunas que se aplican diariamente, insistió en la importancia de la vacunación ya que “si bien el nivel de contagios es alto, el de hospitalización es reducido”. “Seguimos insistiendo con la política pública de vacunarse, testearse, y tomar todas las medidas de cuidado recomendadas por los profesionales”, dijo. Al tiempo que agregó: “La vacuna es un acto de responsabilidad, de amor y solidaridad por eso invitamos a que sigan acercándose para vacunarse”. Mientras tanto, desde el Municipio de Almirante Brown se recordó que en nuestro distrito y en toda la provincia de Buenos Aires hay primera y segunda dosis de la vacuna LIBRE y tercera dosis LIBRE para las personas mayores de 60 años. Los funcionarios, acompañados por el secretario de Salud, Walter Gómez, visitaron también el centro de gestión municipal que funciona en el centro comercial donde escucharon las propuestas y las inquietudes de las familias y los vecinos presentes para seguir mejorando juntos a nuestro distrito.

