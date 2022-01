Más de 22.000 usuarios están sin luz en la región del AMBA

Un total de 22.593 usuarios de las empresas Edenor y Edesur se encontraban esta tarde sin suministro de energía eléctrica en diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires y localidades del conurbano bonaerense, informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). A las 14, el ente regulador informaba sobre 21.999 usuarios del área de concesión de Edesur que permanecían sin luz en Boedo, Constitución, Balvanera, Barracas, Caballito, Constitución, Flores, La Boca, Mataderos, Parque Chacabuco y Villa del Parque, y localidades del sur del conurbano como Almirante Brown, Ezeiza, Avellaneda y Florencio Varela, entre otras, por interrupciones en el servicio de media o baja tensión. En el caso del área de Edenor, los usuarios sin suministro eléctrico llegaban a 594, principalmente de los partidos bonaerenses de Merlo, Moreno, La Matanza y José C. Paz, Ituzaingó, Pilar, Tres de Febrero, Hurlingham y Tigre, entre otros. Este mañana, la empresa Edesur instaló generadores en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires para reforzar el sistema ante la ola de calor. A través de un comunicado emitido al mediodía, Edesur pidió “disculpas” a los clientes por “las molestias ocasionadas” y recordó “medidas para ahorrar energía”. Edesur colocó generadores Four Packs en distintos puntos de Capital Federal y Gran Buenos Aires, como una medida extraordinaria para reforzar el sistema eléctrico ante la ola de calor histórica que afronta el país. “Se trata de grupos electrógenos de mayor porte, que pueden alimentar todo un cable de media tensión y varias cámaras. Pedimos disculpas a los clientes por las molestias que puede generar la colocación de estos equipos, que servirán para dotar la red de mayor potencia durante días de gran exigencia”, afirmó la compañía. “En momentos como este, cada pequeño gesto suma. Por eso recordamos algunos consejos para cuidar la energía y la salud de todos”, agregaron desde la distribuidora. Y recordaron que están presentes en los canales oficiales de atención para ayudar a los clientes: Facebook: Edesur Argentina, Twitter: @OficialEdesur, SMS: enviá LUZ + espacio + los 8 dígitos del número de cliente al 72720. Emergencias: 0800-333-3787. El pedido de Aysa Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) solicitó hoy hacer un uso racional del agua por los altos consumos de energía que puede producirse en los próximos días producto de las altas temperaturas, y agregó que como este servicio es electrodependiente, debe ser utilizado para “cubrir las necesidades básicas de higiene y cuidado de la salud”. Según informaron desde la empresa, tanto sus sistemas de distribución de agua como de producción son electrodependientes y, frente a las variaciones de tensión y cortes de energía, sus sistemas se ven afectados “quitándole potencia al servicio”. “Estas situaciones, provocan que la presión en la red baje y en algunas zonas sensibles, falte el agua temporalmente”, expresaron. AYSA produce más de 6 millones de metros cúbicos de agua por día y trabaja con 26 municipios bonaerenses y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Es fundamental tener un uso responsable para que el agua pueda llegar a todos los hogares”, además, “frente al alto consumo, la empresa apela a un uso responsable y solidario para que el agua pueda llegar a cada hogar”, explicó la empresa a través de un comunicado. Ante cualquier alteración en el servicio o consulta, AYSA cuenta con una línea telefónica disponible las 24 horas 0800-321-AGUA (2482), un número de Whatsapp 11-5984-5794, página web http://www.aysa.com.ar de 6 a 24 horas y todas sus cuentas oficiales en redes sociales. Las quejas de los usuarios en las redes

