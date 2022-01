Regresan las visitas guiadas a la Reserva Santa Catalina

Los vecinos que quieran disfrutan de la Reserva Natural Santa Catalina de Llavallol en verano, podrán hacerlo a partir de este sábado y todos los domingos de enero a las 10 de la mañana ya que realizarán visitas guiadas. Bajo el concepto de “la reserva no se toma vacaciones”, desde la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio informaron que las visitas guiadas en el predio ubicado en Garibaldi al 2400, Llavallol son una de las atracciones que más disfrutan los vecinos porque pueden recorrer las instalaciones de la mano de un experto. Además, la Reserva Santa Catalina tiene una extensión de 17 hectáreas compuesta por más de 150 especies de aves como también cuises, liebres, peludos, comadrejas, lagartos overos e innumerables insectos y mariposas, entre otros invertebrados que viven en su hábitat natural. Para poder participar de estas visitas guiadas y recorrer los senderos, aprender sobre la flora y la fauna del pulmón verde de Lomas hay que anotarse previamente enviando un mail a submedioambientemlz@gmail.com.

Both comments and pings are currently closed.