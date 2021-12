Cascallares recorrió una nueva obra de pavimentación en Burzaco

Acompañado por la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, Mariano Cascallares recorrió los avances de una nueva obra de pavimentación a lo largo de la calle Juan Manuel Prieto, en la localidad de Burzaco. Las mejoras van desde Buenos Aires hasta Pedro Echagüe en un tramo que anteriormente era de tierra y que, de esta manera, mejora directamente la conectividad y circulación en una arteria que une la Ruta Nº4 con la avenida Hipólito Yrigoyen sumando accesibilidad para toda esa zona. “Estamos recorriendo una obra muy importante como la calle Prieto que mejora sustancialmente la vinculación de los barrios y mejora la conectividad de la Plaza Perfumo, el CAPS Nº 26 y la Escuela Secundaria Nº 24. Las obras siguen en marcha y van a continuar a todo ritmo durante el verano y en el año 2022 que ya se avecina”, apuntó Mariano Cascallares. De la recorrida, en la cual Mariano Cascallares dialogó también con vecinos y vecinas escuchando sus propuestas e inquietudes para seguir mejorando barrio, se verificó como las máquinas y las cuadrillas avanzaban con los trabajos de infraestructura.

Both comments and pings are currently closed.