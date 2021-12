Femicidio en Budge: por qué detuvieron al sobrino del principal sospechoso

Un hombre de 29 años, sobrino del principal sospechoso del femicidio de Nancy Videla, hallada asesinada en una casa de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge el viernes de la semana pasada, fue detenido acusado de haber participado en el hecho, informaron fuentes policiales y judiciales. Se trata de un hombre identificado como Claudio Andrés Lezcano (29), sobrino del detenido Damián Lezcano Mendoza (70), quien fue apresado en las últimas horas durante un operativo realizado por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora, en forma conjunta con la División Homicidio de la Policía de la Ciudad. La detención de Claudio Lezcano se concretó tras un allanamiento realizado en una casa ubicada en la calle Briux al 1.300, de Ingeniero Budge, partido de La Matanza, a pedido del Juzgado en lo Correccional y Criminal 1, a cargo de Diego Javier Slupski, quien si bien se había declarado incompetente para intervenir en el expediente, aún no giró las actuaciones a la Justicia de Lomas de Zamora porque existen apelaciones pendientes de resolución. Según las fuentes consultadas, el juez pidió un nuevo allanamiento en la casa donde fue hallado enterrado, bajo una carpeta de cemento, el cadáver de Videla, en la calle Bucarest 2.531 de Ingeniero Budge, en el sur del conurbano, con la intención de detener al nuevo sospechoso. El cadáver fue hallado el jueves de la semana pasada bajo un contrapiso de una habitación. Sin embargo, al llegar al lugar, los policías de la DDI de Lomas de Zamora no encontraron a Mendoza, pero tras tareas investigativas lograron determinar que el hombre se hallaba en otra casa en la calle Briux al 1.300, donde finalmente fue detenido. “Existen pruebas que lo vinculan con el hecho, hay testimonios y otro tipo de medidas que llevaron al juez a tener la convicción para interrogarlo como sospechoso”, dijo a Télam una fuente judicial. Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que Mendoza pudo haber participado en las maniobras del encubrimiento del hecho, especialmente en el ocultamiento del cadáver, aunque no se descarta una coautoría. El juez Slupski, quien se declaró incompetente pero recién podrá girar el expediente a la Justicia de Lomas de Zamora cuando se resuelvan tres apelaciones presentadas por la defensa del principal sospechoso (una del rechazo a la excarcelación, otra por la incompetencia y la tercera por la nulidad de la indagatoria), tomará declaración al nuevo detenido en las próximas horas, dijeron las fuentes judiciales. El crimen de Nancy Nancy desapareció el viernes 26 de noviembre por la tarde y quedó registrada por las cámaras saliendo del edificio de la avenida Santa Fe 3.770 de Palermo donde trabajaba como empleada y niñera en una casa de familia. De allí, se tomó un colectivo hasta la estación ferroviaria de Constitución, donde un video la muestra cruzando el hall de la terminal a las 17.36 para abordar el tren de la línea Roca rumbo a la estación de Lanús. Nancy sufrió 20 lesiones en el ataque, tres fracturas en su cabeza y otras 17 heridas en su cuerpo. En el centro de transbordo de Lanús, otra cámara la tomó, media hora después, a las 18.12, subiendo a un colectivo de la línea 283 ramal B, con rumbo hacia Villa Albertina, partido de Lomas de Zamora, donde vivía pero nunca llegó. El cadáver fue hallado el jueves de la semana pasada bajo un contrapiso de una de las habitaciones que Lezcano Mendoza administraba en la calle Bucarest 2.531 de Ingeniero Budge. El resultado de la autopsia determinó que la mujersufrió 20 lesiones en el ataque, tres fracturas en su cabeza y otras 17 heridas en su cuerpo. El mismo viernes pasado fue detenido Lezcano Mendoza como sospechoso de haber cometido un crimen en el marco de “una agresión sexual y por su condición de mujer”.

