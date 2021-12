Alberto Fernández convocó a los festejos del 10 de diciembre por una “Latinoamérica unida

El presidente Alberto Fernández convocó hoy con un mensaje sobre la unión latinoamericana al acto que se realizará en Plaza de Mayo el próximo 10 de diciembre bajo el lema “Democracia para siempre”. A través de su cuenta en la red social Twitter, el Jefe de Estado publicó un video en el que se repasan distintos momentos de la relación con dirigentes políticos latinoamericanos, con especial foco en el brasileño expresidente Luiz Inácio “Lula” da Silva y en el uruguayo José Pepe Mujica. La compilación se inicia con declaraciones que realizó Alberto Fernández en julio de 2019, momento en el que siendo candidato a Presidente visitó al exmandatario brasileño que se encontraba detenido en una cárcel de la ciudad de Curitiba. “La prisión de Lula no es algo que nos pase desapercibido”, afirmaba por aquellos días Fernández luego de visitar la prisión brasileña. Luego continúan las imágenes del dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) saliendo de su confinamiento y las palabras de reconocimiento al apoyo de la por entonces fórmula presidencial que integraban Fernández y Cristina Fernández de Kirchner: “Quiero ir a la Argentina a agradecer”. Con la canción “Zona de Promesas” interpretada por Mercedes Sosa como trasfondo, se suceden imágenes de Mujica afirmando que la Democracia “nunca es un puerto final, es un proceso en construcción”, que se mezclan con escenas de manifestaciones populares y con las de otros dirigentes como Dilma Rousseff y Raúl Alfonsín.

