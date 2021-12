El municipio incorporó equipamiento para el centro de Formación Profesional de Don Orione

El Municipio de Almirante Brown, en coordinación con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, incorporó un nuevo torno mecánico para el Centro de Formación Profesional Nº 402 de Don Orione. Este aporte permitirá continuar mejorando la tarea de dicha institución browniana. La nueva herramienta ya se encuentra en el establecimiento ubicado en el cruce de Figueroa y Araujo, y posibilitará potenciar la formación de los vecinos y vecinas y también fortalecer la vinculación con el sector industrial local. “La incorporación del torno mecánico resulta una herramienta muy importante para el curso formativo de tornería, cuyos conocimientos son de una gran demanda para el sector industrial browniano”, remarcó Mariano Cascallares que participó de la recepción del nuevo equipamiento. Además, Ezequiel Suazo, coordinador Regional del Instituto Provincial de Formación Laboral del Ministerio de Trabajo bonaerense, subrayó que “la idea es potenciar la vinculación con las industrias y hacer una asociación para que las prácticas formativas comiencen acá y terminen en el Parque Industrial con una posible inserción laboral”. De esta manera, el nuevo torno servirá como un eslabón fundamental para la adquisición de conocimientos en metalmecánica dando respuesta a las necesidades de la comunidad y también de la zona industrial, brindando una formación específica en un área de alta demanda. De la jornada desarrollada la semana pasada participó también el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown, Sergio Pianciola.

