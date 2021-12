Día de las personas con discapacidad: “Carrera x Todos” y actividades culturales

Organizada por el Municipio de Almirante Brown, este domingo 5 de diciembre en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se llevará a cabo la quinta edición de la “Carrera X Tod@s” con dos pruebas, una familiar o participativa y otra competitiva. La competencia tendrá además fines solidarios ya que se recolectarán alimentos no perecederos que serán destinados a entidades comunitarias brownianas. Por otra parte, desde hoy viernes 3 al domingo en la Plaza Brown de Adrogué (Rosales y Diagonal Brown) habrá actividades culturales gratuitas que en esta ocasión tendrán como cierre la presentación de La Mississippi, además de la atracción de importantes artistas musicales. También este fin de semana se sumarán con su gran variedad de propuestas gastronómicas los Foodtrucks en la Plaza Brown. CARRERA SOLIDARIA La “Carrera X Todos” prevé pruebas de 2 kilómetros (participativa o familiar) y otra de 7 Km competitiva. Los interesados todavía pueden inscribirse en la página web del Municipio de Almirante Brown. La inscripción es un alimento no perecedero. El domingo la jornada comenzará a las 8 de la mañana con la entrega de kits en la Plaza Brown. Ambas pruebas comenzarán a las 10 horas, precisamente en el paseo de Rosales y Diagonal Brown. La de 7 Km cumplirá un trayecto por Diagonal Toll, Mitre, Espora, Castelli, San Martín y Melide para retomar Mitre, por esta llegar nuevamente a Toll para volver a la plaza Brown, alcanzando la meta. La prueba de 2 km, por su parte, se correrá por Toll, Mitre y Espora y retorno por ese trayecto pero a la inversa, hasta la meta en plaza Brown. Seguidamente, se llevará a cabo la ceremonia de premiación. El mismo domingo 5, pero a la tarde se concretará, a partir de las 17 horas, la “Marcha por la Inclusión”, desde la sede del Concejo Deliberante, en la calle Pellerano al 700 hasta la Plaza Brown. CULTURA Y PROPUESTA GASTRONÓMICA Por otra parte, desde hoy viernes 3 hasta el domingo 5 por la tarde se desarrollarán distintos shows artísticos musicales, destacándose la presentación de las bandas La Mississippi, Blues Motel, Hernán y la Champions Liga y el DJ Alex. La propuesta artística será acompañada por la variadisima oferta gastronómica de los Foodtrucks. Este viernes, desde las 18 horas, en el tradicional paseo de Leonardo Rosales y Diagonal Brown estarán musicalizando la tarde los DJs Facu Kuff, Agustín Belizán, Lucy y Alex, quien lo hará ya entrada la noche desde las 21 horas. En tanto, el sábado 4, habrá actividades a partir de las 11 horas con talleres abiertos de artes visuales para niños y adultos. Por la tarde, volverán los shows musicales: Desde las 18 se presentarán La Orquestilika, Kaos, Reciclados, Tanguera Única y Hernán y la Champions Liga, que subirá al escenario aproximadamente a las 21 horas. El domingo 5, la actividad cultural arrancará también a las 18 horas. El escenario será ocupado primero por Asur Rock y luego por Pura Sangre. Más tarde lo hará Blues Motel y el cierre será a partir de las 21,30 horas con La Mississippi. se puede acceder a la agenda completa de este fin de semana. Ingresando en https://www.facebook.com/ InstitutoDeLasCulturasBrown se puede acceder a la agenda completa de este fin de semana.

