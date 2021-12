Lomas: rescataron a un nene de 3 años que no podía respirar

Los Bomberos Voluntarios de Lomas lograron salvar de un fatal desenlace a un pequeño de 3 años que se había tragado una moneda. Ayer por la noche efectivos policiales lo acercaron, junto a su mamá, al Cuartel Central, donde lo asistieron. Fue este martes, en torno a las 23, que un móvil policial trasladó a una madre junto a su hijo, quien tenía las vías aéreas obstruidas producto de haber ingerido una moneda, al destacamento ubicado en Camino Negro y Recondo. De acuerdo al video difundido, rápidamente el personal aplicó maniobras de Hemlich sobre el nene, logrando así liberarlo de la obstrucción y permitiendo que el niño recobrara conciencia. Se trata de una serie de compresiones abdominales cuando se presenta un atragantamiento.

