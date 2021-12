La madre del pequeño Lucio Dupuy y su novia fueron golpeadas por otras presas en el penal

La madre de Lucio Dupuy y su pareja fueron golpeadas por otras reclusas y se encuentran aisladas. Así lo confirmaron las autoridades del penal donde se encuentran detenidas en San Luis. Magdalena Esposito Valenti, la mamá de Lucio, y Abigail Páez, la pareja, son las principales sospechosas del homicidio de Lucio. Ambas se encuentran alojadas en el Complejo Penitenciario N°1 de San Luis. El nene tenía heridas compatibles con una violación, además de que el cuerpo mostraba politraumatismos como consecuencia de haber recibido varios golpes de diferente manera y en forma consecutiva. El forense Juan Carlos Toulouse dijo: “Tenía desde mordeduras, quemaduras de cigarrillos, golpes con objetos contundentes, de todo… algo pocas veces visto”. Según la historia clínica del menor asesinado, el chico fue atendido por traumatismos varias veces entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, pero no existió un seguimiento integral de esos antecedentes y el viernes pasado la violencia que sufría le costó la vida. El 15 de diciembre de 2020 Lucio Dupuy entró a la guardia del hospital por “traumatismos de miembro superior” y una “fractura expuesta en dedo de la mano”. Tres días después, un informe del hospital Lucio Molas de Santa Rosa complementa ese diagnóstico: le encontraron una “fractura a nivel de la muñeca y de la mano” y “fracturas en otros huesos del carpo”. Apenas diez días después regresó al hospital Evita por un “traumatismo/herida de región no especificada del cuerpo”, un diagnóstico poco preciso pero asentado también bajo el protocolo T14-1 que implica “traumatismo/herida de región no especificada del cuerpo”. Esto puede hacer referencia a cortes, heridas, heridas por punción, laceraciones o mordeduras de animales, entre otras según la Clasificación Internacional de Enfermedades. Esto fue el 1° de febrero de 2021.

