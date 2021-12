Colocarán cajeros automáticos en Don Orione, Ministro Rivadavia y San Francisco Solano

La firma de un convenio entre el Municipio de Almirante Brown y el Banco Provincia el martes pasado, habilita la instalación de nuevos cajeros automáticos que se sumarán a la cabina que acaba de colocarse hace pocas semanas en José Mármol. Los nuevos dispositivos se instalarán en Don Orione, San Francisco Solano y en Ministro Rivadavia. La rubrica corrió por cuenta del titular del BAPRO, Juan Cuattromo y de Mariano Cascallares (junto al director del BAPRO, Andrés Vivaldo) y allí se acordó que los espacios para las nuevas cabinas de cajeros automáticos serán provistos y acondicionados por la Comuna browniana. Como antecedente cercano en el tiempo, vale recordar que a principios de noviembre pasado se colocó una cabina con tres cajeros automáticos en la Plaza Los Aromos de nuestra Señora de Luján de José Mármol, ya cual ya se encuentra operativa. Mariano Cascallares destacó la importancia de continuar ampliando este servicio junto al Banco Provincia “para que más vecinas y vecinos eviten trasladarse incluso a veces por la noche a otras localidades o barrios para realizare extracciones u operaciones bancarias en los cajeros”. La actual gestión ya ha gestionado y concretado la instalación de una decena de cajeros automáticos para nuestro distrito de modo tal que en los últimos dos años los nuevos cajeros llegaron a las localidades de Glew, Burzaco, San José, Longchamps, Malvinas Argentinas y José Mármol. Ahora llega el turno de Don Orione, Ministro Rivadavia y San Francisco Solano. El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, indicó que “este tipo de acciones en conjunto con los municipios son una alternativa que nos ayuda a resolver de forma más rápida y eficiente la histórica demanda de cajeros automáticos que tienen muchas localidades del Conurbano bonaerense”:

