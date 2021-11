Las ventas en supermercados crecieron 6,4% en septiembre

Las ventas en los supermercados crecieron en septiembre 6,4% en relación a igual mes del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La mejora registrada en septiembre es la más importante de los últimos dieciocho meses, en un contexto en el que el consumo marcó altibajos y cuyo mejor comportamiento se dio en marzo de 2020, cuando las ventas crecieron 9,3%, impulsadas esencialmente por una cuestión preventiva de parte de los consumidores que incrementaron sus compras ante la puesta en marcha de medidas de aislamiento sanitario por el coronavirus. En lo negocios mayoristas, por su parte, las ventas marcaron en septiembre un aumento de 8% interanual, medido a precios constantes, informó el organismo. En los grandes centros de compras o shoppings, en tanto, las ventas totales a precios constantes en septiembre sumaron $4.466,3 millones, lo que representó un incremento de 307,0% interanual. En este último caso, la fuerte suba verificada en el cotejo interanual responde a que en septiembre de 2020 los shoppings del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) estaban cerrados en el marco de las medidas tomadas por el coronavirus. En lo que respecta a la medición intermensual, las ventas en los supermercados de septiembre estuvieron 4% debajo de las de agosto y en los mayoristas la merma fue de 0,8%. En septiembre, las ventas a precios corrientes en el salón de ventas ascendieron a $ 118.693 millones, lo que representó el 96,3% del total y mostró un aumento del 62,3% respecto a igual mes del 2020. Por su parte, las ventas a precios corrientes por el canal online sumaron $ 4.555 millones, lo que representó el 3,7% del total y un alza del 15,5% respecto al mismo mes del año anterior. En septiembre, las ventas realizadas en efectivo ascendieron a $ 37.879 millones, lo que representó el 30,7% del total y mostró del 56,1% respecto a septiembre de 2020. Por su parte, las operaciones concretadas con tarjetas de débito sumaron $ 34.277millones, equivalente al 27,8% del total. En tanto, las compras abonadas con tarjeta de crédito sumaron $ 44.023 millones, lo que representó un 35,7% de las ventas totales con una suba interanual del 59,6%. Por último, las realizadas mediante “otros medios de pago ” ascendieron a $ 7.068 millones, 5,7% del total y un aumento del 55,6% respecto al mismo mes del año anterior. En las ventas a precios corrientes, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior resultaron “Alimentos preparados y rotisería”, 101,6%; “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, 76,3%; “Carnes”, 75,8% y “Bebidas”, 74,8%. En tanto, la facturación a precios constantes en los grandes centros de compra, que permanecieron prácticamente cerrados durante casi todo el año pasado por las restricciones para combatir la pandemia, el aumento fue del 307% . Las ventas totales a precios corrientes en septiembre de 2021, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alcanzaron los $ 7.809 millones , lo que representó un incremento porcentual interanual de 1.148,8%. En los 24 partidos del Gran Buenos Aires, las ventas totales a precios corrientes fueron de $ 6.839 millones de pesos, lo que constituyó un aumento del 1.368,9% con relación al mismo mes del año anterior. Por su parte, la Región Pampeana alcanzó un total de ventas a precios corrientes de $ 5.601 millones de pesos, equivalente a una suba de 310,4% respecto a septiembre de 2020.

