AFIP subastará celulares de alta gama: cuándo es y cómo acceder al remate

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizará dos subastas online de joystick, PlayStation 4, celulares de alta gamas y cámaras fotográficas, entre otros productos. El ente recaudador llevará adelante el proceso sobre las mercaderías que quedó a disposición de la Dirección General de Aduanas (DGA) por rezago, comiso o abandono. La primera será el jueves 2 de septiembre y está conformada por 60 lotes que contienen juegos de consola, joysticks y videojuegos en CD. y está conformada por 60 lotes que contienen juegos de consola, joysticks y videojuegos en CD. Los elementos están en distintos depósitos: Barranqueras (Chaco), Clorinda (Formosa), Corrientes, Formosa y Goya (Corrientes). El comprador deberá retirar en esos puntos las mercaderías adquiridas o, en todo caso, autorizar a un tercero. La segunda, que se llevará a cabo el jueves 9 de diciembre, ofrecerá 59 lotes conformados por cámaras fotográficas, celulares de alta gama, relojes inteligentes, tablets y notebooks. El comprador tendrá que retirar los productos en los depósitos de Barranqueras (Chaco), Corrientes, Formosa, Paso de los Libres (Corrientes) y San Javier (Misiones). Cómo acceder a las subastas Las dos subastas serán online a través de la página web del Banco Ciudad, plataforma en donde están exhibidas todas las mercaderías a rematar. De acuerdo a lo informado por la AFIP, cada participante deberá realizar una inscripción 48 horas antes del remate. Tras lo cual, los usuarios podrán ingresar a la subasta seleccionada y hacer la transferencia de la caución. De esa forma, se obtiene la habilitación para participar.

