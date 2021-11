El Presidente lanzará la Mesa de Trabajo Interministerial “Agenda Malvinas 40 años”

El presidente Alberto Fernández encabezará este viernes el lanzamiento de la Mesa de Trabajo Interministerial “Agenda Malvinas 40 años”, que tendrá como objetivo la elaboración de estrategias para la difusión y concientización en torno a la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El acto será a las 11.30 en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina, en el marco de la conmemoración por el Día de la Soberanía Nacional, que se celebra todos los 20 de noviembre. El mandatario estará acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona. Estarán presentes también los ministros de Defensa, Jorge Taiana; Cultura, Tristán Bauer; Educación, Jaime Perzcyck, Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; e Interior, Eduardo de Pedro; además del gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella. La iniciativa, que se establece en el marco de la conmemoración por los 40 años del conflicto del Atlántico Sur que se cumplirán en 2022, tiene como lema “Malvinas nos une”. Sus ejes centrales serán la reafirmación de la soberanía argentina sobre los archipiélagos; el llamado a la reanudación del diálogo y las negociaciones con el Reino Unido; la ratificación del compromiso de la democracia argentina con los medios pacíficos para la resolución de controversias y el respeto al derecho internacional; y el homenaje y reconocimiento a los caídos y a sus familias, y a los veteranos y veteranas de Malvinas. El acto se desarrollará en el Palacio San Martín. Además, la mesa de trabajo estará integrada por los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Cultura; Educación; Ciencia, Tecnología e Innovación, e Interior, y trabajará de forma coordinada con el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, las organizaciones de ex combatientes y familiares, universidades, observatorios, y los gobiernos provinciales y municipales.

Both comments and pings are currently closed.