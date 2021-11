El Frente Ciudadano Lomense presente en Plaza de Mayo

En el marco de la celebración del Día del Militante convocada en por el presidente de la Nación Alberto Fernández el sector político que nuclea a distintas agrupaciones y espacios afines al peronismo Lomense se hizo presente con sus militantes en lo que fue una de las movilizaciones mas concurrida de la historia con más de 100mil personas. En ese marco Vilma González concejala electa del Frente de Todos Lomas de Zamora afirmó: “Estamos presente como nos pidió el presidente, haciendo el aguante” acerca de la jornada señaló “esto se vive y lo tenes que sentir, tenes que ser peronista para saber lo que se siente” “Estamos ante una nueva etapa en la Argentina y en Lomas de Zamora, nosotros aportamos nuestro granito de arena y hay muchas cosas por hacer y acá estamos para ayudar” En esa línea comentó “Tenemos esperanza, confío en ellos, los militantes por que me acompañan, y es la forma de trabajar con el apoyo de la gente de los vecinos, de los compañeros, cuando estuvimos el gobierno anterior la pasamos muy mal y sobre todo los militantes lo sabemos porque estuvimos al lado de los vecinos, y eso la gente no se tienen que olvidar”. Consultada sobre cómo se prepara para el comienzo de su labor en el Concejo Deliberante respondió: “Estoy trabajando mucho con los proyectos, les pido a los compañeros que se sienten en el barrio, que se fijen, y que armemos proyectos por que todas las cosas se pueden hacer acompañados, trabajando juntos, esa es la manera” explicó Vilma Gonzalez.

Both comments and pings are currently closed.