Cascallares :”Hoy es un día de festejo pero mañana volvemos a laburar al lado de nuestra gente”

El Frente de Todo de Almirante Brown conducido por Mariano Cascallares obtuvo un triunfo contundente hasta el momento con el % 98 de las mesas escrutadas, alcanzando el % 48 de los votos. En este marco en la Casa Peronista en Adrogué y acompañado por sus candidatos a concejal como Paula Eichel, José Lepere, así también la diputada María Rosa Martínez y cientos de vecinos y militantes, el intendente de Brown compartió un mensaje entre los festejos. “Estamos muy contentos por que nos pusimos un objetivo durante esta campaña, después de las PASO, y era la de ir a buscar a esos vecinos y vecinas que no habían votado, y los números nos están mostrando que mas de 30.000 mil vecinos que no habían ido en la PASO fueron a votar.” “En estos 6 años hemos logrado formar un equipo de trabajo, y este resultado es un paso mas, este equipo va seguir trabajando por la gente, para que los vecinos sigan eligiendo que Peronismo conduzca los destinos del municipio, pero por sobre todas las cosas que podamos resolver todos los días algún problema de algún vecino.

