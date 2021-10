Grandes supermercados piden “compromiso” a sus proveedores para cumplir congelamiento de precios

La Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que agrupa a las cadenas líderes, Carrefour, Jumbo, Coto y Día, reiteró su disposición al diálogo y pidieron “compromiso” a sus proveedores para cumplir y mantener sus niveles de servicio. “Como último escalón de la cadena, dependemos de ello para satisfacer las necesidades de nuestras clientas y clientes”, aseguraron a través de un comunicado. “En la última semana, las cadenas de supermercados hemos trabajado para la implementación de la Resolución 1050/2021, dispuesta por el Gobierno nacional. Confiamos en que ese trabajo dé sus frutos y que, a la mayor brevedad posible, el cambio de precios resultante del mismo se vea reflejado en las góndolas”, indicaron desde ASU. La Asociación detalló que “han garantizado el cumplimiento de los programas acordados -Precios Cuidados, Acuerdo de Carnes (Cortes Cuidados)- y, del mismo modo, se han cumplido las disposiciones normativas que con similares objetivos se han ido dictando”. Sólo por poner ejemplos cercanos en el tiempo, la Resolución 100/2020 y sus normas complementarias con motivo de facilitar el acceso a los alimentos y productos básicos en momentos de alta complejidad, como los vividos a lo largo del último año a raíz de la pandemia de Covid-19, destacaron. Por otra parte, de acuerdo a trascendidos, el Gobierno habría llegado a un acuerdo con las empresas alimentarias Ledesma, Molinos y Arcor, para sumarse al congelamiento de precios, lo que sería informado en las próximas horas de manera oficial. Congelamiento de precios El Gobierno publicó el miércoles en el Boletín Oficial la resolución 1050/2021 a través de la cual se retrotraen al 1 de octubre, y se congelan hasta el 7 de enero próximo, los precios de unos 1.430 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional. La lista comprende un diverso espectro de artículos, que incluye tanto primeras marcas como productos de pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, la resolución garantiza que en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la canasta contendrá necesariamente los siguientes rubros: Almacén, Limpieza e Higiene y Cuidado Personal.

