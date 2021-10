Kicillof criticó la gestión platense y Garro respondió con una demanda a Provincia

Un nuevo conflicto se desata entre Provincia de Buenos Aires y la municipalidad de La Plata, a partir de los cruces entre el gobernador Axel Kicillof y el intendente local, Julio Garro. Tras una serie de críticas deslizadas por Kicillof sobre la gestión de políticas públicas en la capital provincial, Garro decidió contraatacar y anunció que denunciará a Provincia para que salde una deuda millonaria. “Tenemos que tener una capital de la que estemos orgullosos”, fue el puntapié de Kicillof para las críticas que esgrimió hacia la gestión del intendente macrista. “No quiero polemizar con el intendente pero las calles, las veredas… la ciudad está abandonada”, expresó el Gobernador en comentarios donde se refirió al estado de la República de los Niños y la gestión de su antecesora María Eugenia Vidal. En ese sentido, Julio Garro se despachó este viernes con un fuerte anuncio. “La próxima semana iniciaré una demanda judicial para que Provincia de Buenos Aires salde la deuda de $1.133.000.777 de capitalidad (más intereses) que tiene con todos los platenses”, manifestó el intendente en sus redes sociales. “Queremos hacer todas las calles y veredas nuevas”, disparó el mandatario, casi en desafío directo a las críticas de Kicillof. “El Teatro del Lago y la República de los Niños son patrimonio de los PLATENSES” y recordó: “En épocas de ‘gobiernos populares’ en la Repu los punteros cobraban entradas. Estaba en ruinas, pero con el esfuerzo de los vecinos la recuperamos: la mejoramos y le sumamos nuevas atracciones y servicios”. “Hoy la realidad es otra. Por eso, nos podemos encargar de revertir el atraso en infraestructura de más de 25 años” afirmó el intendente local; y en ese sentido valoró: “Ya hicimos 1500 calles, pusimos 1250 cámaras y vamos a seguir”. “Como Intendente me siento anfitrión y por eso me animo a contarles un poco de nuestra historia. Hace pocos años sufrimos la peor tragedia colectiva como consecuencia de la improvisación y la falta de inversión”, fue el duro descargo del mandatario macrista, con una clara contestación a las críticas emitidas desde el gobierno Provincial.

