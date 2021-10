Cascallares y Katopodis recorrieron las obras del imponente Parque Municipal Don Orione

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, los avances en la obra de nueve hectáreas del imponente Parque Don Orione, en la localidad de San Francisco de Asís. La jornada se llevó adelante en el predio ubicado frente a la manzana 32 del complejo habitacional, donde ya comenzaron los trabajos que potenciarán un gran espacio verde y que incluirá un anfiteatro natural, una glorieta, áreas de descanso, zonas de juegos para niños y niñas de diferentes edades, módulos sanitarios y luminarias con tecnología LED en todo el espacio público. “Estamos muy contentos de recibir nuevamente a Gabriel (Katopodis) en Almirante Brown. Esta vez recorriendo el Parque de Don Orione que cuenta con una superficie total de nueve hectáreas y que beneficiará directamente a los más de 80.000 vecinos y vecinas de esta querida localidad y también de todo nuestro distrito y la región”, sostuvo Mariano Cascallares. En esa línea, expresó el orgullo de “ser uno de los primeros municipios de la Argentina en el que se está avanzando tan rápidamente con el programa de Parques Argentinos”. “A esto se suman también obras muy importantes que siguen en marcha como el Viaducto de Ruta 4, la obra hidráulica de Longchamps y Burzaco Sur y también el paso bajo nivel de Diehl, en Longchamps”, agregó. Por su parte, el ministro Katopodis subrayó que uno de los principales objetivos del programa de Parques Nacionales “es generar espacios para el encuentro luego de tanto aislamiento producto de la pandemia, para construir ciudadanía y también comunidad”. “Estas son obras que marcan un antes y un después para todos los barrios. La idea de este parque la venimos trabajando con esfuerzo y de manera conjunta desde el Gobierno Nacional con el Municipio y recorrerla es una alegría porque ya es una realidad. Quiero destacar la decisión de Mariano (Cascallares) de marcar el rumbo para que Almirante Brown siga creciendo con más espacios públicos, mejor circulación e infraestructura en cada rincón del distrito”, apuntó. De la recorrida participaron también el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández; el subsecretario de Desarrollo y Planificación Urbana Territorial, Pablo Scibilia, y la delegada Mabel Klehb, entre otras autoridades.

La obra El Parque Don Orione es un espacio pensado para la realización de actividades cívicas, sociales, culturales, recreativas y deportivas, que se enmarca en el Programa Federal Parques Argentinos, del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que tiene como objetivo contribuir a la consolidación de un sistema de espacios verdes en las grandes ciudades y áreas metropolitanas de la Argentina. El proyecto cuenta con una plaza de bienvenida como punto de encuentro en el parque, senderos principales y secundarios, un anfiteatro natural de 36 metros de diámetro a partir de un leve movimiento del suelo con tres escalones, una glorieta de 12×12 metros y tres módulos sanitarios ubicados en distintos puntos del predio. Contará también con playones deportivos para practicar distintas actividades, un patio para tenis de mesa, zonas de estar, de descanso y picnics además de zonas temáticas para adultos mayores (Patio de los Abuelos) y dos con juegos para niños y niñas de 2 a 5 años y otro de hasta 12 años. Toda esta iniciativa estará enmarcada con una fuerte unidad paisajística en la que se destacará el uso de plantas y árboles con especies nativas propias de la región, que serán acompañadas con grandes macizos de arbustivas y herbáceas, además de la colocación de luminarias con tecnología LED que potencian la intensidad lumínica y representan un ahorro energético del 50 por ciento.

