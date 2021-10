Emoción, reencuentros y buenas noticias en el “Compartiendo Sueños con Mis Vecinos” en Lavallol

En esta oportunidad el ciclo, que lleva adelante el Frente Ciudadano Lomense, en el marco de la campaña del Frente de Todos, se realizó en la “Sociedad de Fomento 25 de Mayo” cita en la calle Kurt y Wilde de Llavallol en Lomas de Zamora. La misma contó con la participación de un gran número de vecinos y de los candidatos Mariano Ortega Soler, Vilma González y la concejal Mariela Gómez entre otros. En el inicio del evento el presidente de institución Juan Carlos Baranowski se refirió a la emoción de volverse a ver especialmente después a la pandemia. “Todo esto nos hace vivir una mezcla de emociones” aseguró la candidata a concejal Vilma González y añadió: “Esto nos hacía falta, nos llena el corazón y nos da fuerza para seguir adelante” En ese sentido indicó estar siempre agradecida al ahora Jefe de Gabinete Provincial Martin Insaurralde por lograr esta unidad tan necesaria para Lomas de Zamora. Quien encabeza la lista de concejales el Dr. Mariano Ortega Soler, trajo buenas noticias al anunciar que próximamente el hospital de Llavallol comenzará a atender a cientos de abuelos y la misma será cubierta en su totalidad por PAMI y la pronta terminación de la Unidad Sanitaria que se está construyendo en las instalaciones de la Sociedad de Fomento La nominación de los vecinos solidarios fue muy aplaudida y recibieron su distinción con muchísima alegría y emoción, Oscar Lukaszewiez (vecino solidario), Omar Crisante (administrador de la Unidad Sanitaria Bruno Tavano), Antonio Borda (enfermero), Cristina Mele (Locutora) y Ricardo Patuto (propietario de la emisora de radio de la localidad), junto a las lagrimas y el orgullo de sus familias y vecinos. Fue una tarde que muchos calificaron como “única” dónde hubo música, humor, show, concurso de baile, mucha emoción y el compromiso de seguir todos unidos y al final se unieron en un gran abrazo, dando un SI para concretar los sueños pendientes de la mano del Frente de Todos.

