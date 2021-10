Espionaje ilegal: familiares del ARA San Juan piden la detención de Macri

La querella mayoritaria de los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, representada por la abogada Valeria Carreras, solicitó este miércoles la detención de Mauricio Macri en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal sobre los parientes de los tripulantes del submarino, luego de que se conociera que el expresidente no se presentará en la declaración indagatoria prevista esta mañana. “Deberá tenerse por no presentado a la indagatoria y deberá hacerse efectiva la orden de detención” contra el expresidente Mauricio Macri “en forma inmediata”, reclamó Carreras en el escrito entregado al juez federal subrogante de Dolores Martín Bava, según el texto al que tuvo acceso Télam. La abogada le pidió al juez tener por “acreditada la reticencia del encartado Mauricio Macri y la incomparecencia injustificada del reo Macri” y ordenar su detención con el fin de garantizar su declaración indagatoria en el caso. “Hice la presentación esta madrugada y el juez (Martín Bava) tomará vista cuando empiece el horario de tribunales”, precisó Carreras esta mañana en declaraciones a C5N. La letrada querellante dio por acreditada una “conducta dilatoria en el imputado” en base a una línea de tiempo que trazó desde la denuncia por espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan presentada por la interventora de la AFI Cristina Caamaño. La apertura de la investigación derivó en la citación a indagatoria a Macri, que ya fue postergada una vez porque estaba en el exterior y derivó en la segunda convocatoria prevista para esta mañana, a la que según anunció ayer el expresidente en la red social Twitter, no concurrirá. “Represento a un gran número de familiares y a cinco de las siete mujeres sobre las que se realizó inteligencia ilegal sin olvidar que son familiares directos que primero perdieron un ser amado a manos del Estado, el mismo Estado que era gobernado por quien las mandó espiar o quien se benefició con esas tareas de inteligencia sobre ellas”, recordó la abogada. Esas víctimas del espionaje “saben que, en caso de dejar sin conducirlo por la fuerza pública a prestar declaración a Macri o al menos que cumpla como cualquier ciudadano, quedará impune por siempre”. “Saben que Macri detenta poder, un poder que ellas, las mujeres y familias jamás tendrán”, concluyó. Luego de que el expresidente Macri anunciara este martes a través de Twitter que no se presentará a la declaración indagatoria prevista para esta mañana por la justicia federal de Dolores, la querella realizó la presentación y pidió la orden de detención contra el exmandatario “a fin de que comparezca” ante el juez. “Los fundamentos tienen que ver con todos los incumplimientos y el perfil reticente que tuvo el expresidente todo este tiempo”, explicó la abogada esta mañana en sus declaraciones y agregó: “Está jugando a las escondidas”. “Realizamos una presentación espontánea a fin de poner blanco sobre negro. Estamos frente a un ciudadano con privilegios que no cumplió su deber de presentarse ante el juez”, sostuvo también.

