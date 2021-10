El juez de Dolores rechazó la recusación de Macri y le fijó nueva fecha de indagatoria

El juez federal de Dolores, Martín Bava, rechazó este miércoles la recusación que le presentó el expresidente Mauricio Macri y le fijó nueva fecha de indagatoria en el marco de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas sobre familiares de tripulantes del submarino Ara San Juan, hundido en 2017. El magistrado convocó al ex mandatario para el 28 de octubre a las 12 del mediodía en lo que es la tercera fecha que le fija luego de que Macri no se presentara el 7 de octubre (porque estaba fuera del país) ni tampoco en la mañana de este miércoles 20 de octubre. Al rechazar la recusación en su contra, el juez aseveró que no se encuentra comprendido “en ninguna de las causales de recusación establecidas en el ordenamiento procesal y que las invocadas por el nombrado son manifiestamente improcedentes”. “No tengo amistad, enemistad ni prejuicio de ningún tipo, objetivo ni subjetivo con los imputados ni con los querellantes. Tampoco los tengo con relación al objeto que es materia de estudio. Mucho menos, como alude el inciso en el que funda su pretensión el defensor, manifesté opinión extrajudicialmente sobre el proceso a persona alguna”, sostuvo el juez en la resolución a la que accedió Telam. El magistrado agregó que sus decisiones son “el reflejo de un proceso valorativo y fundado de los medios de prueba”, que pueden ser “acertadas o criticables” o puede “discutirse la metodología de valoración de la prueba o el mérito” de las “consideraciones”, pero dejó claro que “de ningún modo la discrepancia de alguna de las partes con lo decidido puede ser causal suficiente para fundar el apartamiento de un magistrado del conocimiento del expediente”. Planteó también que “el acto jurisdiccional sobre el que pretende fundarse el prejuzgamiento alegado no constituye una sentencia definitiva ni equiparable sino sólo una resolución de carácter meramente provisorio que tiene idéntico alcance sobre la valoración de la prueba y el encuadramiento legal de los hechos”. Postura y palabras de Macri El expresidente Mauricio Macri había reclamado este miércoles al juez federal de Dolores Martín Bava que se aparte por “prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad” de la causa por espionaje ilegal a familiares del submarino ARA San Juan y, a raíz de ello, pidió suspender su declaración indagatoria, a la que no se presentó. Como respuesta a las presentaciones de Macri, el juez subrogante Bava emitió una resolución en la cual abrió un “incidente” con miras a resolver “lo que por derecho corresponda” sobre ese planteo de recusación en su contra, lo que finalmente resolvió a última hora de la tarde con su decisión de rechazar la recusación, según el texto al que tuvo acceso Télam. Pero, además, el juez fijó una nueva fecha para que Macri se presente a declaración indagatoria, lo que deberá ocurrir el próximo jueves 28 de octubre a las 12 del mediodía, según dispuso este miércoles en un escrito al que tuvo acceso Télam. Como había anticipado en mensajes publicados este martes en su cuenta de la red social Twitter, Macri no concurrió al juzgado federal de Dolores para ser indagado como imputado, así como tampoco lo hizo en la fecha anterior del 7 de octubre, la primera en la que se lo invitó a ofrecer su declaración. El abogado defensor Pablo Lanusse concretó dos presentaciones poco antes de las 10 de este miércoles, el horario fijado para el trámite: la recusación del juez y el consiguiente pedido de suspensión de indagatoria. A primera hora de la mañana de este miércoles, la querella mayoritaria por familiares de los fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan reclamó en un escrito que se detenga al expresidente por sus maniobras “dilatorias”, un pedido que Bava dio por “recibido”. La defensa de Macri, en dos presentaciones al juzgado, había recusado por “prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad” al magistrado y le solicitó que deje sin efecto la indagatoria hasta que ese planteo esté resuelto y quede firme, medida que luego no prosperó. Allí se sostuvo que Bava mostró “prejuzgamiento” en la resolución del 1 de octubre último en la que citó a declaración indagatoria a Macri como presunto responsable de las maniobras de espionaje ilegal que se efectuaron desde una base de la AFI en Mar del Plata a los familiares de los fallecidos durante su gobierno. “Solicito para hacer operativa la garantía de ser oído por un juez imparcial, que se suspenda la audiencia convocada para el día de la fecha a tenor del artículo 294 del ordenamiento ritual, y se inhiba hasta tanto este planteo encuentre resolución definitiva”, agregó Lanusse y solicitó que “se suspenda la audiencia dispuesta para el día de la fecha para recibir declaración indagatoria al Sr. Mauricio Macri hasta que el planteo de recusación sea resuelta”. De manera paralela, Lanusse planteó la “incompetencia manifiesta” del juzgado federal de Dolores para seguir en el caso “sin que esto signifique reconocer hechos ni responsabilidad alguna”, ante lo cual se reclamó el pase a los tribunales federales porteños, con sede en Comodoro Py 2002. Macri anticipó este martes en redes sociales su decisión de no presentarse a la segunda citación a indagatoria, luego de una primera postergación de la cita del 7 de octubre, por encontrarse en el exterior. “No me presentaré mañana hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio”, afirmó el exmandatario en el último de una seguidilla de mensajes que publicó en su cuenta personal en la red social Twitter. “Quiero ser claro: no tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia del ARA San Juan”, aseguró el expresidente en su hilo de mensajes, en los cuales criticó al juez Bava, quien lo citó a indagatoria. Macri acusó a Bava de actuar en la causa a pesar de ser supuestamente “incompetente”, lo cuestionó por citarlo a indagatoria en medio de la campaña electoral y le achacó que le impidiera viajar con una prohibición de salida del país, una medida que fue apelada. Macri está imputado por haber “ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la Ley 25.520 y sus modificatorias”, entre diciembre de 2017 y fines de 2018, en contra de los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, hundido en noviembre de 2017, según la resolución del 1 de octubre donde fue citado. Las tareas supuestamente habilitadas por el expresidente habrían consistido en “la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”. “Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan”, según detalló el juez Bava.

