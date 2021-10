Cascallares inauguró “Incuba Brown”, el primer centro de desarrollo productivo

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, inauguró “Incuba Brown”, el primer centro de desarrollo productivo del distrito y de la región, que tiene como principal objetivo que los vecinos y vecinas puedan capacitarse y generar nuevas oportunidades para la producción y comercialización de sus productos en un ámbito que potenciará sus posibilidades de crecimiento, consolidación y sustentabilidad. La jornada se llevó adelante en el establecimiento ubicado en Claudio León Sempere 2437, donde el jefe comunal realizó el tradicional corte de cinta y el descubrimiento de la placa conmemorativa, junto con la subsecretaria de Desarrollo Humano de la Nación, Laura Berardo, y el subsecretario de Economía Popular de la provincia Buenos Aires, Federico Hugo. “Estamos muy contentos de estar inaugurando este espacio tan importante para nuestro distrito. Gracias a todas y cada una de las personas que formaron parte de este proyecto. Hoy es un paso más porque estamos corporizando mucho de lo que soñamos. Sin dudas nos sentimos realmente respaldados desde el Gobierno Nacional y Provincial porque tenemos los mismos objetivos”, remarcó. En esa línea sostuvo que “este es el camino para construir entre todos y todas una patria más libre, justa y soberana”. “Estamos convencidos de que el gran ordenador de cada familia es el trabajo y este ejercicio de la economía social es un camino que debemos seguir potenciando”, añadió Mariano Cascallares. Por su parte, Federico Hugo, sostuvo que “es un orgullo estar en Almirante Brown porque Mariano (Cascallares) es uno de los intendentes que mejor expresa la necesidad de generar y potenciar políticas públicas para construir comunidad y poner el eje en la integración y el trabajo conjunto entre el Estado y la economía social y solidaria”. Finalmente, la subsecretaria del Instituto Municipal de Economía Social, Ivanna Rezano, remarcó que “este es un sueño hecho realidad que se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo, en el marco de un proyecto encabezado por nuestro intendente Mariano (Cascallares)”. “Este espacio es central para seguir fomentando y potenciando la economía social en nuestro distrito”, añadió. De la jornada participaron también la diputada nacional María Rosa Martínez; la diputada bonaerense Cristina Vilotta; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo, y el subsecretario de Seguridad y Prevención Ciudadana de Almirante Brown, Martín Borsetti. También la subsecretaria de Familia, Géneros y Políticas Sociales, Leda Quintana; el director de FONCAP en Almirante Brown, Gustavo Stern; el secretario de Extensión de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Ignacio Jawtuschenko; el presidente de la FUNCAT, Martín Villalba; el secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Martín, Oscar Minteguia; el gerente general de FONCAP, Mateo Bartolini, y la delegada Andrea Capasso; además de concejales y concejalas del distrito, emprendedores, vecinos y vecinas, entre otras presencias y autoridades. Incuba Brown Este nuevo espacio de 3.950 metros cuadrados tiene como principal objetivo que los vecinos y vecinas puedan capacitarse y generar nuevas oportunidades para la producción y comercialización de sus productos en un ámbito que potenciará sus posibilidades de crecimiento, consolidación y sustentabilidad. El lugar cuenta con espacios para que puedan instalarse diferentes unidades productivas que serán acompañadas por los equipos técnicos del Instituto Municipal de la Economía Social, cuya oficina también se trasladará a este predio. También tiene aulas para la realización de talleres y capacitaciones, oficinas administrativas, módulos sanitarios y un lugar destinado a la exhibición y comercialización de los productos elaborados por mujeres emprendedoras, integrantes de la economía social y distintos productores y productoras de nuestro distrito. Incuba Brown es un proyecto conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el cual financió gran parte de la obra y el equipo técnico, en conjunto con el Municipio de Almirante Brown, que también se encargó de solventar la construcción del edificio.

