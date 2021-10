Almirante Brown sigue sumando atractivas propuestas culturales

Las cuatro jornadas de la Feria Internacional del Libro y las presentaciones de Brian Lanzelotta en Malvinas Argentinas y de El Polaco en Don Orione ratificaron a Almirante Brown como un faro de la cultura en nuestra región. Las expresiones artísticas se continúan sucediendo con propuestas educativas y vinculadas a la lectura como así también con los Encuentros de la Cultura y la Juventud que organiza el Municipio de Almirante Brown. La quinta edición de la Feria Internacional del Libro browniana convocó a más de 100 mil personas en cuatro días con sus stands, charlas y actividades para toda la familia en las carpas instaladas en la Plaza Brown. En la última jornada del domingo, hubo recitales infantiles, la presentación del Show de Paka Paka, luego los periodistas Mauro Szeta y Paulo Kablan expusieron sobre “Relativos Criminales de la Histori Argentina” tras lo cual Szeta firmó cientos de ejemplares de su último libro Secretos Sagrados. Sólo la exposición de Szeta y Kablan fue seguida por cerca de 500 personas en el Auditorio Rodolfo Walsh. La jornada incluyó la presentación del nuevo libro de María Florencia Freijo, y el cierre de Elena Roger. La actividad en la Feria continuó hasta bien entrada la noche con familias que se acercaban para disfrutar también de los Foods Trucks o de atracciones como el Planetario o el Bibliomóvil. El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, adelantó que “vamos a seguir potenciando estas propuestas culturales para todas las vecinas y los vecinos. Porque además de las familias, de nuestra Feria del Libro participaron una importantísima cantidad de delegaciones escolares de todos los niveles educativos, bibliotecas populares, universidades, instituciones educativas, editoriales y hasta embajadas de otros países”, indicó el jefe comunal. Este fin de semana también se desarrollaron los Encuentros de la Cultura y la Juventud organizados por el Municipio de Almirante Brown. El viernes se presentó Brian Lanzelotta junto a Tangatunga en la Plaza Puerto Argentino de la localidad de Malvinas Argentinas. Mientras tanto que el sábado llegó el turno de El Polaco que se presentó en el Playón de Don Orione con una buena convocatoria de público en ambos casos.

Both comments and pings are currently closed.