De Pedro: “Las dos personas que arrancaron los carteles en la Plaza están equivocadas”

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, aseguró que “las dos personas que arrancaron los carteles en la Plaza están equivocadas y no representan el espíritu de la convocatoria” de ayer, en el marco del Día de la Lealtad, que fue “una hermosa jornada, llena de amor y lealtad”, y lamentó que “ese hecho empañe un encuentro pacífico de miles de argentinos”. De esta forma, a través de un tuit, el funcionario fustigó la actitud de las personas que arrancaron fotos y pisaron las piedras del memorial por las víctimas del coronavirus, en Plaza de Mayo cuando se desarrollaba la movilización por el 76 aniversario del Día de la Lealtad Peronista. “Las dos personas que arrancaron los carteles en la Plaza están equivocadas y no representan el espíritu de la convocatoria de hoy (por ayer). Se vivió una hermosa jornada, llena de amor y lealtad; por eso lamento que ese hecho empañe un encuentro pacífico de miles de argentinos”, indicó anoche el ministro en un posteo a través de su cuenta personal en Twitter. Los hechos ocurrieron durante la manifestación de ayer por el Día de la Lealtad, en Plaza de Mayo, donde está el Monumento a Manuel Belgrano, que recientemente fue rodeado de piedras en memoria de las víctimas del Covid.19. “Son actitudes tan censurables como la de algunos dirigentes de la oposición que, a partir de un hecho aislado, promueven el odio contra un sector de la sociedad que hoy se expresó democráticamente. Recordemos a los argentinos que se llevó la pandemia con respeto y sin mezquindades”, continuó su publicación De Pedro.

