El Gobierno puso en marcha “Registradas”, el plan para trabajadoras de casas particulares

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó este lunes que el Programa Registradas, lanzado por el Gobierno, apunta a “formalizar” y a “subsidiar entre un 30 y 40 por ciento del salario de las trabajadoras”, en un esquema en el que se pagará durante seis meses hasta la mitad del sueldo de las trabajadoras de casas particulares que sean blanqueadas. Así lo explicó Gómez Alcorta, en una conferencia de prensa que ofreció en Casa Rosada, junto al ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, y la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont. En qué consiste el programa •Es un programa para reducir la informalidad en el sector de las trabajadoras de casas particulares y garantizar su acceso y permanencia a un empleo registrado. •El Estado nacional paga una parte del sueldo de la trabajadora durante 6 meses. La parte empleadora debe registrar a la trabajadora y pagar sus aportes, contribuciones, art y el porcentaje del sueldo restante. •Se abre una cuenta sueldo gratuita a nombre de la trabajadora en el banco nación y allí se transfiere el sueldo.

