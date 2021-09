Cascallares recorrió obras de asfalto en tres localidades brownianas

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió importantes obras de pavimentación que se está realizando el Municipio -articulando con la Nación y la Provincia- en las localidades de Longchamps, Glew y Ministro Rivadavia. El primero de los puntos fue la calle Alvear, en Longchamps, donde la Comuna está realizando la pavimentación de nueve cuadras desde Francia hasta la Ruta Nº16. En este caso, además de potenciar la transitabilidad y vinculación de los barrios, se concretaron también trabajos hidráulicos. En Glew, Mariano Cascallares también recorrió las obras de pavimentación en un importante tramo de la calle Batalla de Maipú de Glew. Posteriormente, el jefe comunal junto con la subsecretaria de Infraestructura local, Gabriela Fernández, visitaron la arteria Nuestras Malvinas, también en Glew, conectando el nuevo asfalto desde Caseros hasta la avenida Néstor Kirchner. “Seguimos recorriendo obras de pavimentación en Almirante Brown. En este caso, además del asfalto, la obra incluyó mejoras hidráulicas a través de zanjeos y entubados para evitar anegamientos e inundaciones. Además, esto se suma a la pavimentación que ya concretamos en San Mariano y en Beiró”, remarcó Cascallares. Finalmente, el intendente de Almirante Brown estuvo en Juan B. Justo, en la localidad de Ministro Rivadavia, donde se está avanzando con los trabajos de pavimentación desde Espora hasta República Argentina. Cabe mencionar que esta mejora es muy importante para los vecinos y vecinas porque en la zona se encuentran distintos establecimientos educativos, como la Granja Educativa Municipal, la Escuela Primaria Nº11, la Escuela Secundaria Nº35 y el Jardín de Infantes Nº958, que ahora tendrán una mejor conexión entre los barrios, la avenida Espora y la recientemente inaugurada República Argentina. “En Almirante Brown las obras no se detienen. Cada vez son más las calles que estamos asfaltando, que se suman a los tres pasos bajo nivel en marcha y el viaducto en Los Pinos. Vamos a seguir así, porque sin duda son avances que cambian por completo los barrios y que mejoran la calidad de vida de miles de vecinos y vecinas”, finalizó Cascallares, quien recordó que también se acaba de inaugurar la nueva Avenida República Argentina.

