Evalúan dar clases los sábados e incorporar la escuela de verano

Jaime Perczyk, quien reemplazó a Nicolás Trotta en la cartera de Educación nacional, dijo este fin de semana que como consecuencia de las restricciones por la pandemia a los chicos “les enseñaron menos, aprendieron menos. El 13 de marzo se cerraron las escuelas y tuvimos que empezar a dar clases desde una computadora y no es lo mismo para el docente ni para los chicos”. En ese contexto anunció que la decisión es ir a buscar a los alumnos que abandonaron la escuela y refozar los aprendizajes. Perczyk al presentar el fondo federal “Volvé a la Escuela” que prevé una inversión de $ 5000 millones, dijo que “la búsqueda de los alumnos que abandonaron se realizará con los municipios, con las universidades, con las organizaciones sociales. Vamos a ir a buscar a los alumnos uno por uno”. Durante la presentación de los avances del programa Acompañar-Puentes de Igualdad se precisó que 1,8 millones de alumnos presentaron dificultades ya sea por haber perdido contacto con la escuela, o por haber discontinuado su proceso de aprendizaje durante la pandemia. Según los datos oficiales, el 54 por ciento pertenece al nivel secundario (1.014.414 adolescentes y jóvenes); el 40 por ciento, al nivel primario (751.446 niños); y el 6 por ciento al nivel inicial (104.746 niños). También se informó que los últimos datos de diciembre de 2020 revelaron que 450.000 estudiantes del secundario habían tenido una nula o insuficiente participación escolar, de los cuales 190.000 no tuvieron contacto con el colegio. El actual ministro de Educación nacional consideró que “más días y más horas de clase es una de las claves” para recuperar la normalidad en el sistema educativo, como así también para “mejorar a futuro”. En ese contexto indicó que s evalúa incorporar la “escuela en verano y dictar clases los sábados”, entre una serie de medidas que tendrán como objetivo reparar el daño en los chicos que no lograron cumplir con el plan de estudio porque abandonaron o interrumpieron el proceso de aprendizaje por la pandemia.

Both comments and pings are currently closed.