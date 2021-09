El Gobierno les pidió a las provincias el regreso a la presencialidad plena en todas las escuelas del país

El regreso a la presencialidad plena en las 24 jurisdicciones del país y la creación de un fondo federal para buscar a los estudiantes que hayan interrumpido o se hayan desvinculado del proceso educativo debido a la emergencia sanitaria fueron los ejes de la 111° asamblea del Consejo Federal de Educación, la primera de la gestión del ministro Jaime Perczyk Los principales ejes de la reunión fueron la recomendación de la presencialidad plena y la creación del nuevo plan para que regresen al sistema educativo las alumnas y alumnos que se desvincularon como consecuencia de la pandemia, informó un comunicado de la cartera educativa. Durante la Asamblea, las ministras y los ministros de todas las provincias del país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aceptaron la propuesta para designar a Marcelo Mango como secretario general del Consejo Federal de Educación. Entre los temas abordados se recomendó “a todas las provincias el retorno a la presencialidad plena en el Sistema Educativo Nacional, considerando todos los establecimientos de los niveles y modalidades”. Además, se acordó que “tanto las jurisdicciones como la comunidad educativa extremen los cuidados preventivos de salud, en especial: uso del barbijo, lavado de manos, ventilación adecuada y utilización de todos los espacios escolares abiertos que hagan posible los procesos de enseñanza”. También se creó el Fondo Federal “Volvé a la Escuela” con una inversión de “$5.000.000.000 para buscar a todas y todos las alumnas y alumnos” que, en el marco de la pandemia de coronavirus, “hayan visto interrumpido y/o se hayan desvinculado de su proceso educativo; y para llevar adelante las acciones pertinentes para la efectiva escolarización de las y los estudiantes”. Las autoridades educativas profundizarán la identificación y búsqueda de estudiantes en esta situación y garantizarán los contenidos educativos según las diferentes realidades. El fondo “Volvé a la Escuela” será administrado por el Ministerio de Educación nacional y se firmarán acuerdos con cada ministerio provincial para cumplir los objetivos descriptos. Durante la asamblea, el ministro Perczyk aseguró: “Tenemos que lograr que todos los chicos y las chicas estén en sus escuelas“, y agregó: “Avanzamos hacia la presencialidad plena y la recuperación de conocimientos”, precisó el comunicado de la cartera educativa. Por su parte, la ministra de Educación de Corrientes, Susana Benítez, expresó: “Hemos aprobado por unanimidad una nueva resolución del Consejo Federal de Educación en la cual se dispone que todas las alumnas y todos los alumnos de nuestro país volverán a las clases presenciales, pero ya sin las restricciones del distanciamiento que teníamos marcado anteriormente”. En tanto, el ministro de Educación de Córdoba, Walter Grahovac, indicó: “Apoyo la decisión de retomar las clases presenciales en la totalidad de la matrícula porque la presencialidad es, además de importante, insustituible para la práctica docente en la recuperación del vínculo pedagógico con estudiantes”. Por su parte, la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Agustina Vila, sostuvo: “Los acuerdos alcanzados por todas las jurisdicciones, en esta nueva asamblea del Consejo Federal de Educación, reafirman la presencialidad plena y cuidada que venimos llevando adelante y nos permiten seguir profundizando las acciones para intensificar la enseñanza con diversos dispositivos que reconozcan las singularidades de las trayectorias educativas de las y los estudiantes”. A su turno, la presidenta del Consejo de Educación de Santa Cruz, María Cecilia Vázquez, afirmó: “Nos sumamos a la iniciativa de profundización del acompañamiento de trayectorias a las y los estudiantes en la pospandemia, destacando la importancia de articular esfuerzos técnicos y financieros con el Ministerio de Educación de la Nación”. Finalmente, el ministro de Educación de Chaco, Aldo Lineras, destacó: “Son importantes para la provincia las definiciones acordadas en este encuentro, en el marco actual de retorno progresivo a la presencialidad plena”, y agradeció a las autoridades nacionales por el recibimiento, “reiterando el compromiso permanente de seguir participando activamente de estas acciones federales”. Asimismo, la resolución también establece la coordinación entre autoridades sanitarias y educativas para llevar adelante “el plan de vacunación y testeo Covid-19 a fin de garantizar su aplicación a los y las estudiantes, docentes y personal auxiliar”.

