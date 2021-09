Cascallares recorrió en Longchamps el segundo mercado de plantas más grande de la provincia

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, visitó en coincidencia con la llegada de la Primavera, el Mercado de Plantas del Sur en la localidad de Longchamps, considerado el segundo más grande de toda la provincia de Buenos Aires. La jornada se llevó adelante en el predio ubicado en Espora al 5900, donde el jefe comunal fue recibido por Martín Nashiro, gerente del lugar; Antonio Kitagawa, representante técnico ante el SENASA, y el Director de Cooperativas Agropecuarias del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Vento. Allí dialogaron sobre el trabajo que llevan adelante y recorrieron el predio de dos hectáreas de esta empresa construida por un conjunto de productores viveristas cuyas actividades comenzaron en 1994. “Para nosotros es muy importante el contacto y el diálogo permanente con nuestros productores y comerciantes. En este caso, para nutrirnos y aprender mutuamente del enorme trabajo que llevan adelante en el mercado de plantas de Longchamps desde hace más de 25 años”, sostuvo Mariano Cascallares. Cabe mencionar que la floricultura en Almirante Brown tiene mucha historia, ya que se inició con los primeros inmigrantes japoneses en un trabajo que actualmente continúa con una tercera generación de familias. El lugar se destaca por poseer una enorme y variada cantidad de plantas de distintos tipos y especies, entre ellas aromáticas, bulbos, cactus, enmiendas orgánicas, perennes, plantines y plantas de interior, entre otras. En el área rural de Almirante Brown -Ministro Rivadavia y Glew- se desarrollan producciones de floricultura destacándose los cultivos de flores de corte, horticultura agroecológica y plantas ornamentales entre cactus, suculentas y plantines de estación.

De la jornada participaron también el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone; el coordinador de la Granja Educativa Municipal, Nicolás Izaguirre; la coordinadora de Ruralidad, Victoria Criscuolo, y el delegado municipal de Longchamps, José María Vera, entre otras autoridades.

Both comments and pings are currently closed.