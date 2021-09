¿Cómo es la Expo Universidades para los jóvenes brownianos que terminan el secundario?

Este 22, 23 y 24 de septiembre de 9 a 18 horas en la Casa Municipal de la Cultura o virtualmente a través del canal de You Tube de la Secretaría Educación, las y los estudiantes brownian@s que estén finalizando sus estudios secundarios podrán informarse de toda la oferta académica de nuestra región para continuar sus estudios terciarios o universitarios. Se trata de la sexta edición de la Expo Universidades “Construyendo Futuro Brown” que puso en marcha el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Es una iniciativa pensada para que los jóvenes que están terminando sus estudios secundarios puedan informarse sobre las carreras, propuestas y ofertas académicas de las universidades públicas y privadas de la región, así como de los institutos de formación superior docente y técnico. El acto de apertura se llevó adelante en la Casa de la Cultura, donde el jefe comunal junto con el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola, dieron inicio a esta importante iniciativa que se realizará durante tres días y contará con distintas charlas y exposiciones. La propuesta se llevará adelante de manera presencial en la Casa de la Cultura y también virtual, a través de la plataforma zoom. En este sentido, todos los encuentros serán transmitidos vía streaming por el canal oficial de Youtube de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Municipalidad de Almirante Brown. En este sentido, Mariano Cascallares resaltó su alegría por “llevar adelante nuevamente esta exposición”, al tiempo que sostuvo que “en este último año y medio de pandemia quedó bien claro que nadie se salva solo y poder avanzar en los estudios es un aporte trascendental para la formación de los ciudadanos, tanto para el crecimiento individual como colectivo”. “Agradecemos enormemente la participación de todas las casas de estudio y en particular de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), que ya tiene más de 4.000 alumnos y cuyas obras ya comenzaron en el predio de Burzaco para la creación de las primeras aulas”, subrayó Mariano Cascallares. Pianciola, en tanto, remarcó que es muy importante que los jóvenes “vayan pensando, discutiendo e intercambiando información para elegir qué quieren estudiar y transformar luego ese estudio en un trabajo y una vocación”. “Estamos muy contentos porque en estos tres días se expondrá una variada oferta educativa”, añadió. De la exposición participan la UNAB; la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ); la Universidad Nacional de Lanús (UNLZ); la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV); la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ); la Universidad Nacional de las Artes (UNA); la Universidad Siglo 21; la Universidad Provincial de Ezeiza; el Conservatorio de Música Julián Aguirre, la Escuela Municipal de Artes Visuales e instituciones de formación técnica y docente, entre otros. De la jornada participaron también el rector de la UNAB, Facundo Nejamkis; la subsecretaria de Educación, Paula Falcón; la jefa inspectora de Educación Distrital, María Inés Centurión, y la inspectora Jefa Regional DIEGEP, Virginia Poy, entre otras autoridades.

