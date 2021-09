Alberto Fernández: “Nos acusan de libertinos los mismos que nos acusaban de encerradores”

El presidente Alberto Fernández defendió la flexibilización de las medidas sanitarias anunciadas por el Gobierno nacional, en el marco de la pandemia de coronavirus, y dijo que “ahora nos acusan de libertinos los mismos que nos acusaban de encerradores en otros tiempos” “Podemos ir poco a poco recuperando nuestra cotidianeidad; eran medidas que pensábamos tomar antes, en función de la situación epidemiológica”, explicó Fernández al encabezar este miércoles al mediodía la inauguración de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de José C. Paz (Unpaz), junto a funcionarios del Gobierno nacional, de la provincia de Buenos Aires y el intendente Mario Ishii. El mandatario se refirió de esta manera ala flexibilización de las medidas sanitarias anunciadas el martesque pone fin a una serie de restricciones por la pandemia de coronavirus, a partir del 1 de octubre próximo, como el levantamiento de la obligatoriedad del uso de tapaboca al aire libre, la habilitación de reuniones sin tope máximo de personas, la vuelta del público a los estadios de fútbol con un aforo del 50%, y la apertura gradual y cuidada de fronteras. En el marco del acto, el Presidente dijo además que el Gobierno escuchó “el mensaje” que ha recibido en las PASO y señaló que, a la semana del resultado electoral, no cerró el Ministerio de Trabajosino quepromovió “un acuerdo unánime entre trabajadores y empresarios para el aumento del salario mínimo vital y móvil“. “Eso es para que los salarios crezcan y le ganen a la inflación”, dijo luego de que ayer sindicalistas de la CGT y de ambas CTA y las cámaras empresarias acordaran elevar el actual salario mínimo, vital y móvil de $29.160 a $33.000 en tres tramos, por lo que la mejora total de ese ingreso en un año será del 52,8%. En su discurso, Fernández recordó que “en 2019 otros perdieron las primarias y al día siguiente cerraron el Ministerio de Salud, de Trabajo, y de Ciencia y Técnica”. “No saben la alegría que tengo de venir a inaugurar esta universidad y que venga a mantener en pie la educación pública”, dijo el Presidente al encabezar el acto, acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gabinete, Juan Manzur. “La educación es un tema central“, aseguró el Presidente. El presidente afirmó que hará todo lo necesario para que “la educación llegue a cada argentino y a cada rincón del país“. Máximo Kirchner estuvo presente en el acto. Máximo Kirchner estuvo presente en el acto. 

(Foto: Daniel Dabove) Estuvieron presentes en el acto el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, jefe de Gabinete, Juan Manzur, entre otrosfuncionarios del Gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires. Además, estuvo el intendente de ese Municipio bonaerense, Mario Ishii. La candidata Victoria Tolosa Paz se hizo presente en la inauguración de la nueva facultad. (Foto: Daniel Dabove) Además, estuvieron presentes el ministro de Educación, Jaime Perczyk; su par bonaerense, Agustina Vila; el presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner; los candidatos a legisladores Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan. En el primer acto luego de la jura de los nuevos ministros que conforman el Gabinete nacional, Fernández visitó el distrito que se encuentra en el tercer cordón del conurbano bonaerense y donde el Frente de Todos (FdT) obtuvo mayor porcentaje de diferencia de votos ante Juntos en las últimas elecciones PASO. El ministro de Educación, Jaime Perczyk, uno de los funcionarios que participó del acto. (Foto: Daniel Dabove) El lugar inaugurarado, de 20.370 metros cuadrados cubiertos, está pensado para unos 21.600 alumnos y en su planta baja alberga 94 aulas de gran tamaño, sector de morgue o aula de técnica con conexión propia al exterior y baños. En la planta alta, mientras tanto, se distribuyen siete laboratorios que se utilizarán para Investigación Micro, Química Orgánica, Enfermería, Fisiología, Nutrición, Terapia Intermedia, Paro cardíaco y Medicina Complementaria, Simulación y Microbiología. El establecimiento también posee un auditorio con capacidad para 500 personas y sectores de posgrado e investigación, y de coordinación médica, oficinas y aulas varias, portería, sala de profesores, oficinas de alumnos, de contabilidad, de recursos humanos, un departamento de gestión de calidad, un departamento de psicología, biblioteca y hemeroteca, y un sector de bar. "Los jóvenes paceños van a poder estudiar y aprender en esta facultad de Ciencias Médicas tan necesaria en el noroeste del Conurbano, por lo que fortalecerán el sentido de pertenencia a José C. Paz. Así estarán orgullosos de vivir en el lugar en el que nacieron y se educaron", remarcó Ishii en declaraciones a Télam. Además, resaltó que el mensaje que debe llegarles es que “el nacer pobre no quiere decir que no se pueda estudiar“. “Los jóvenes paceños van a poder estudiar y aprender en esta facultad de Ciencias Médicas tan necesaria en el noroeste del Conurbano, por lo que fortalecerán el sentido de pertenencia a José C. Paz.” “Por eso en la Unpaz seguiremos sumando carreras para que puedan estudiar en el marco de los desafíos modernos, para eso construiremos pronto la facultad de nuevas tecnologías y robótica”, destacó. Para Ishii, quien todavía se encuentra convaleciente tras padecer coronavirus, la facultad de Ciencias Médicas es su más importante logro de su gestión al frente del Municipio (1999-2007 y desde 2015), según fuentes allegadas al jefe comunal. El acto se realizó en el nuevo edificio de la Facultad, ubicado en Héctor Arregui 689 de esa localidad bonaerense.

