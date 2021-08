Cascallares recorrió una nueva jornada de servicios del “Estado en tu Barrio” en Rafael Calzada

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió una nueva jornada del programa “El Estado en tu Barrio” que se llevó adelante en el Polideportivo de Rafael Calzada, donde se brindaron importantes servicios gratuitos a la comunidad. La visita se llevó adelante en el espacio público ubicado entre Güemes y Cervantes, a metros de la estación ferroviaria, donde en articulación con los gobiernos Nacional, Provincial y Municipal los vecinos y vecinas pudieron realizar la tramitación del DNI, acceder al servicio de Zoonosis y vacunación por Calendario y también recorrer stands con carne, pescado, frutas y verduras a precios accesibles. En este sentido, Mariano Cascallares remarcó que “el programa siempre es muy bien recibido por los vecinos porque ofrece una red de servicios sociales básicos muy importantes”, al tiempo que destacó que “la propuesta es integral y se realiza en distintos barrios de las doce localidades”. En lo que respecta al Municipio, se acercaron de 9 a 14 horas diversos servicios como el programa solidario Causa Común y “Buenos Aires Vacunate”, un consultorio odontológico, Zoonosis, 0800 Brown, el Bibliomóvil y un circuito educativo, lúdico e interactivo sobre seguridad vial. También programas referentes a distintas Secretarías como Salud, aplicando vacunas del Calendario Nacional; Producción, Deportes y Desarrollo Social, entre otras. En el marco Nacional y Provincial, hubo stands para la realización del DNI, de organismos como Anses, inscripción a la tarifa social de los servicios de luz, gas y agua, atención de la Defensoría del Pueblo bonaerense y Ferias de la Economía Popular, además de distintas actividades recreativas. De la actividad participaron también el secretario de Gestión Descentralizada de Almirante Brown, Atilio Gari; la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández; y el delegado de Rafael Calzada, José Canto, entre otras autoridades.

