Kicillof aseguró que el Presidente “ya lo dijo todo” y pidió no distraerse por la foto de Olivos

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof aseguró que el Presidente (Alberto Fernández) “ya lo ha dicho todo y no tenemos que dejarnos distraer” sobre la reunión realizada el año pasado en la Residencia de Olivos con motivo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, “Ya habló el presidente y el Jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) pero también hay que ver desde donde se habla”, sostuvo Kicillof en referencia a que muchas de las críticas provienen de “los que lucharon para que la gente no se cuidara o los que viajaron todo el tiempo al exterior” durante la pandemia. Explicó que “no pasa por compensar sino por no ser hipócrita” y agregó que “está muy bien poder quejarse o que no te gustó tal cosa, incluso aunque sea reprochable, pero hay que ver desde donde se habla”. En declaraciones a la prensa formuladas en Olavarría tras el acto que compartió con el presidente Alberto Fernández, el gobernador aseguró que “los que pedían que nadie se cuidara ahora están escandalizados por esta situación”. “Hay que reflexionar porque el presidente anterior Mauricio Macri endeudó al país en más de 44 mil millones de dólares y eso hoy no les provoca indignación, pero en un minuto pueden generar un clima de alarma por cuestiones que hoy el Presidente ya dio una respuesta”, concluyó.

Both comments and pings are currently closed.