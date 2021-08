Un vecino de Claypole recibió del presidente la pensión numero 100.000 por discapacidad

Acompañado por el intendente Mariano Cascallares, el vecino de Claypole Dardo Ledesma recibió ayer de manos del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, la pensión por discapacidad número 100.000 otorgada en la Argentina. La entrega se concretó en el marco de la presentación del plan #AccesAR que busca fortalecer las políticas inclusivas para las personas con discapacidad en los gobiernos municipales. Dardo tiene 44 años y actualmente vive en nuestra localidad de Claypole. Enfrenta una discapacidad motora y ya completó su esquema de vacunación contra el Covid-19. Gracias a AccesAR, se descentralizan hacia los municipios los recursos que permiten incluir a estos vecinos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. La pensión no contributiva por discapacidad que el Presidente le entregó ayer a este vecino browniano se enmarca en una política de restitución de este aporte del Estado a las personas con discapacidad, luego de la quita y el congelamiento dispuesto por el Gobierno anterior hacia ese sector vulnerable. Mariano Cascallares destacó el carácter inclusivo e integrador de este plan. “Con estas políticas públicas construimos una sociedad más igualitaria en la que la discapacidad no implique postergación”. El jefe comunal browniano también valoró la fuerte articulación entre el Municipio y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El acto se desarrolló en la ANDIS y contó con la presencia de su director ejecutivo, Fernando Galarraga, la subdirectora Greta Marisa Pena y la directora Paula Martínez. y también participó Mariano Colombo, director general de Inclusión para las Personas con Discapacidad del Municipio de Almirante Brown. UN MUNICIPIO PRESENTE La articulación entre la Agencia Nacional de Discapacidad y la Comuna browniana se materializa en numerosas acciones en favor de las brownianas y los brownianos, entre las que se encuentran la entrega y tramitación constante de pensiones y una fuerte campaña de vacunación contra el Covid-19 en el marco del programa “Buenos Aires Vacunate”, en la que se contactó a las personas con discapacidad del distrito y se vacunó de forma domiciliaria a los vecinos y vecinas que no tenían posibilidad de trasladarse. También se elaboró un proyecto para Cuidadores de Espacios Públicos; se creó un banco de elementos ortopédicos, se trabaja en un proyecto para incorporar una oficina para trabajar acciones coordinadas con Andis en la Delegación de Don Orione y la conformación de un Congreso Nacional de Consejos Asesores Municipales de Discapacidad. A esto, se suman importantes capacitaciones en distintas áreas de la Municipalidad de Almirante Brown, tanto para el equipo de funcionarios como de trabajadores municipales.

