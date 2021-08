Cristina: “La pandemia va a pasar y tendremos que hacernos cargo del muerto que nos dejaron”

Cristina Fernández de Kirchner subrayó que la pandemia de coronavirus “va a pasar”, pero advirtió que luego habrá que hacerse cargo “del muerto que nos dejaron”, en referencia a la herencia recibida del Gobierno de Mauricio Macri. “A los responsables de ese muerto que nos dejaron les pido un poco más de humildad, solidaridad y patriotismo“, añadió la vicepresidenta, quien instó a la oposición a “no mentir, no engañar”. La vicepresidenta recordó que “el pico del endeudamiento” de la Argentina fue en 2018 y subrayó que el Frente de Todos “no tuvo nada que ver” con ese mecanismo ni con la crisis que sobrevino después. Consideró que el anterior gobierno “no cuidó las reservas del Banco Central” y recordó que cuando aún no había comenzado a ejercer la primera magistratura, el presidente Alberto Fernández “hizo ejercicio de responsabilidad institucional y salió a decir que el precio del dólar” de la administración que aún gobernaba “estaba bien”. “Mientras tanto, el que seguía siendo presidente se comenzó a comportar como un político de la oposición”, destacóla vicepresidentaal participar del lanzamiento del plan Qunita. Además, aseguró que la oposición se “dedicó a construir otro relato con una formidable maquinaria mediática”, cuando atribuían a la cuarentena la crisis y no a la pandemia que afectaba al mundo.”El relato es que los males de la economía son por la cuarentena y no por la pandemia”, sostuvo. Cristina Fernández de Kirchner en Lomas de Zamora. Foto: Víctor Carreira. Plan Qunita Fernández de Kirchner aseguró que el plan Qunita fue para ella “uno de los programas más caros” a su “corazón” cuando lo lanzó durante su Presidencia, pero afirmó que “esta reedición” le gusta “más” que el anterior, de 2015, porque “va a garantizar el control prenatal desde el primer trimestre”, para poder acceder a él. “Siempre se puede mejorar”, dijo la vicepresidenta al destacar las mejoras que se agregaron al sistema. Durante el acto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que este jueves se abre la inscripción para que las personas que estén cursando el primer trimestre de embarazo reciban las qunitas del plan oficial, en un acto en el municipio de Lomas de Zamora en el que se lanzó el plan. El Plan Qunita se implementó durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner en 2015, pero fue luego discontinuado por la administración de Mauricio Macri Foto: captura TV. El Plan Qunita se implementó durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner en 2015, pero fue luego discontinuado por la administración de Mauricio Macri tras denuncias judiciales que realizó por una supuesta malversación de fondos por compras con sobreprecios. El reciente sobreseimiento de todos los procesados en la causa del Plan Qunita por inexistencia del delito volvió a visibilizar el programa puesto en marcha hace exactamente seis años. En el mes de julio, el Tribunal Oral que debía juzgar a 18 procesados por supuestos delitos en el llamado Plan Qunita de provisión de kits para recién nacidos sobreseyó a todos los acusados, al hacer lugar a un pedido fiscal por inexistencia de delito.

Both comments and pings are currently closed.