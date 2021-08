Florencio Varela: Feroz enfrentamiento a los tiros entre bandas narcos en una victima inocente

Una joven de 18 años murió al quedar en el medio de un tiroteo entre bandas en la localidad bonaerense de Florencio Varela que mantuvieron un violento enfrentamiento durante el cual también fallecieron otras dos personas, mientras que una se encuentra en grave estado. El trágico episodio ocurrió alrededor de las 21:00 del miércoles en el barrio San Rudecindo, de la mencionada localidad del conurbano bonaerense, lugar al que la Policía arribó tras ser fue alertada al 911 por los vecinos que indicaron que había un tiroteo entre dos bandos que se estarían relacionados al narcotráfico. Según informó el portal Varela al Día, efectivos del Comando de Patrullas se hicieron presentes la calle Laguna del Iberá, paralela al arroyo Las Conchitas, que divide San Rudencindo con La Carolina II, ya que el enfrentamiento se registró en la intersección con la calle Ciudadela donde se encuentra el puente amarillo, que une a los dos barrios. Al llegar los uniformados se encontraron sobre el puente con el cuerpo sin vida de un sujeto identificado como Matías La Rosa, de 32 años, y al costado del mismo se secuestraron de quince a veinte envoltorios conteniendo droga, mientras que a unos 50 metros del puente amarillo otro sujeto estaba boca abajo respirando con dificultad y se trata de un hombre de entre 25 a 35 años, el cual no tenía documentos. En tanto, los vecinos alertaron a los policías que en un domicilio de calle Ciudadela se hallaba una joven sin vida, que fue identificada como Milagros Paola Saavedra, de 18 años, y que falleció tras recibir un disparo en su cabeza. Además fue hallado otro individuo en el cruce de Ruiz Díaz de Guzmán y Ancasti, un joven de 25 años que fue trasladado a un centro de salud de la zona en estado reservado y murió horas más tarde. Según trascendió, hay una persona que recibió un disparo mientras se encontraba en su casa y se encuentra en grave estado. El hecho está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Investigación Nº 6 de Florencio Varela a cargo de la Dra. Vanesa Maioila, en turno.

