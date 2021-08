Cascallares recibió a cadetes de la policía que se forman para prevenir el delito en Almirante Brown

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y la secretaria de Seguridad y Prevención Ciudadana local, Paula Eichel, recibieron a 21 vecinos y vecinas brownian@s que se están formando como cadetes de la Policía Bonaerense en la Escuela de Policía Juan Vucetich de Berazategui. La visita de los cadetes, quienes una vez egresados se desempeñarán en las calles de Almirante Brown, se llevó adelante en el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco, donde conocieron el funcionamiento del edificio y los servicios que desde allí se coordinan para prevenir hechos de inseguridad como el monitoreo de cientos de cámaras instaladas en todas las localidades. “Es importante para nuestro distrito seguir sumando personal de seguridad y más cuando se trata de vecinos y vecinas comprometidos que quieren ver mejorar el lugar en el que viven. Muchas gracias por sumarse y felicitaciones por esta decisión tan importante de formarse para cuidarnos”, remarcó Mariano Cascallares. Si bien de la recorrida participaron 21 cadetes, en total son 200 los vecinos y vecinas de Almirante Brown que se están formando primero en la Escuela de Policía Juan Vucetich, ubicada en Berazategui, y luego en la Unidad Académica Extracurricular de Alte Brown, en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia. El COM, ubicado en la avenida Monteverde entre Lerma y Olavarría, cuenta con un moderno equipamiento informático en el que trabajan 150 personas, las 24 horas y durante los 365 días del año, facilitando la eficiente planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas relativas a la seguridad, tanto de Policía, Bomberos, Defensa Civil y el 107 AB. En este sentido, se monitorean un total de 764 dispositivos de videovigilancia ubicados en todas las localidades, además de las más de 800 cámaras instaladas en colectivos de las siete líneas locales, entre otros servicios de prevención. De la actividad participaron también el subsecretario de Seguridad y Prevención Ciudadana de Almirante Brown, Martín Borsetti; la directora de Capacitación y Entrenamiento del Ministerio de Seguridad bonaerense, Flavia Tello, y el jefe del Departamento Formativo de Estrategias Policiales de Proximidad, Guillermo Bacigalupo. También el jefe de la Estación de Policía de Almirante Brown, Ariel Darnet; el jefe de Comando de Patrullas local, Edgardo Perdiguero; el director de la Superintendencia de Institutos de Formación Policial, Esteban Prieto, y el director de la Unidad Extracurricular de Almirante Brown, Adrián Prieto, entre otras autoridades.

