Tolosa Paz invitó a los candidatos de la oposición a debatir públicamente en los medios

La precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz propuso a los postulantes de la oposición realizar un debate público “en el medio que quieran” para discutir “los ejes de preocupación de la ciudadanía”, de cara a las elecciones legislativas. “Necesitamos que el Frente de Todos reafirme el rumbo que comenzó el 10 de diciembre de 2019“, dijo la postulante en declaraciones a Radio 10 y analizó que “hay esperanza en cómo avanza la Argentina” en el marco de la campaña de vacunación contra el coronavirus que despliega el Gobierno nacional en todo el territorio. Tolosa Paz analizó que “la salida de la pandemia está ahí nomás“, por lo que estimó que es momento de discutir en el Congreso “los temas que angustian, preocupan” que, enfatizó, “deben tener soluciones”. “No se sabe cuál es la Argentina que quiere Juntos por el Cambio o Cambiemos. Nosotros sí sabemos lo que hicieron ellos cuando gobernaron. Por eso decimos que sería muy sano plantear de cara a esta elección un debate abierto”, indicó. “No se sabe cuál es la Argentina que quiere Juntos por el Cambio o Cambiemos. Nosotros sí sabemos lo que hicieron ellos cuando gobernaron. Por eso decimos que sería muy sano plantear de cara a esta elección un debate abierto” VICTORIA TOLOSA PAZ Tolosa Paz le propuso a la oposición que “elija el medio que quieran o cualquier escenario” para debatir y apuntó: “Necesitamos que de cara a la ciudadanía Diego Santilli le explique a la ciudadanía qué piensa y qué quieren hacer con la Argentina”. “Ellos evaden esta discusión y eligen la descalificación, pero nuestra propuesta es concreta: ¿Se animan a debatir?”, insistió y señaló que con el precandidato a diputado porteño de su mismo espacio político Leandro Santoro hacen “pública la invitación a un debate serio”. Candidatos oficialistas: Victoria Tolosa Paz, junto a Leandro Santoro y Daniel Gollan. “Hacemos pública la invitación a un debate serio, a un debate en el que podamos hablar de los ejes de preocupación de la ciudadanía”, completó. Agregó que “durante mucho tiempo” escuchó presentarse a Juntos por el Cambio como “los republicanos, los que sostenían las instituciones y creían en el valor de la palabra” y, en ese marco, sostuvo: “Entonces, que nos cuenten qué propuestas tienen”. Tolosa Paz expresó su disposición a realizar el debate en los canales informativos C5N o TN, sin distinción. “No solamente tenemos un pasado, con gobiernos que pusieron a la Argentina de pie, sino que podemos contar cuál es la batería de proyectos para llevar al Congreso”, expresó. No pasaron muchas horas, y ya el precandidato a diputados de Juntos por el Cambio Facundo Manes le repondió via Twitter que sí aceptará participar del debate. Trabajo parlamentario En otro tramo de la entrevista, la precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires destacó el “excelente trabajo” que llevan adelante el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el titular del bloque oficialista, Máximo Kirchner. En ese sentido, mencionó las leyes de “Zona Fría, la de Góndolas, la que permitió nunca más endeudar a la Argentina sin pasar por el Congreso, la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la de los Mil Días y la de Cupo Trans“. Tolosa Paz planteó la necesidad de mejorar la cantidad de bancas “porque hay otras iniciativas que están esperando porque no tenemos la fuerza en las bancas para seguir haciendo transformaciones”. “Queremos realmente cambiar la agenda. En sus spots no se refleja a dónde quieren ir. Hagamos un debate. Desde el Frente de Todos invitamos a Diego Santilli, a Facundo Manes, a José Luis Espert, a Florencio Randazzo a debatir qué provincia queremos”, amplió y cerró: “Nosotros tenemos muy claro que queremos reconstruir la provincia de Buenos Aires junto a Alberto Fernández y Axel Kicillof“.

