Todas las provincias ya están vacunando a menores de 50 años sin comorbilidades lo que marca un hito en el Plan de Vacunación Nacional, que continúa a un ritmo ininterrumpido en todo el país, informaron fuentes oficiales. Voceros gubernamentales consignaron que ya se distribuyeron a todo lo largo del país casi 21.000.000 de dosis, a las que se sumarán durante las próximas 48 horas, 1.115.900 de dosis de la vacuna de AstraZeneca y 768.800 de dosis de la vacuna Sinopharm, que ya comenzaron a llegar este miércoles a todas las jurisdicciones. Desde que se inició la campaña de vacunación, la Argentina cuenta con 23.816.145 dosis recibidas. Según el Monitor Público de Vacunación, hasta este miércoles fueron distribuidas en todas las jurisdicciones 20.947.590 vacunas, 18.870.108 ya fueron aplicadas, entre las 15.082.417 de la primera dosis y las 3.787.691 de la segunda inoculación. En la provincia de Buenos Aires pidieron que se inscriban los mayores de 18 años; en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abrió la inscripción para mayores de 40 años sin comorbilidades; en Catamarca empezaron a vacunar a mayores de 40 años y a embarazadas y en Chaco comenzaron a aplicar vacunas a mayores de 18 años sin comorbilidades. Mientras tanto, en Chubut ya están vacunando a los mayores de 18; en Córdoba ya están vacunando a los mayores de 40 años; en Corrientes empezaron a vacunar a mayores de 35 años; en Entre Ríos sigue la vacunación a personas de 40 a 49 años; en Formosa ya se inmunizó al total de las personas mayores de 45 años residentes en toda la provincia. A su vez en Jujuy se está vacunando a mayores de 40 años en adelante; en La Pampa, con la llegada de las nuevas dosis, se iniciará la vacunación a mayores de 35 años; en La Rioja ya se abrió la inscripción para mayores de 40; en Mendoza comenzó la vacunación para mayores de 40 años sin enfermedades preexistentes o comorbilidades y en Misiones los mayores de 30 años ya pueden vacunarse. En la provincia de Neuquén ya se vacuna a mayores de 40 años; en Río Negro se empezó a vacunar a mayores de 40 años sin turno previo; en Salta ya se pueden anotar mayores de 18 años sin factores de riesgo; en San Juan comenzó la vacunación para los mayores de 40 años; en San Luis se empezó a vacunar a mayores de 45 años. Finalmente, en Santa Cruz se continúa vacunando a mayores de 45 años y a los jóvenes y adultos de riesgo a partir de los 18 años; en Santa Fe empiezan a vacunar a las embarazadas sin factores de riesgo y esta semana se suman los mayores de 45 años; en Santiago del Estero comenzó la vacunación a personas mayores de 40 años; en Tierra del Fuego ya comenzó la vacunación a personas de 40 años en adelante y en Tucumán ya se inició la vacunación para personas de 36 y 37 años

