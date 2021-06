Aumenta el número de ballenas “enmalladas” con redes y sogas por la actividad pesquera

El Instituto de Conservación de ballenas advirtió en uno de sus últimos informes que las redes y sogas provenientes de la flota pesquera “afectan a un porcentaje cada vez mayor de la población que anualmente visita las costas de Argentina”. En el informe publicado por esa organización bajo el título “Investigadores evaluaron el impacto de redes y sogas de pesca sobre las ballenas francas de Península Valdés” se hace referencia a que “el número de ballenas francas australes con heridas ha aumentado notoriamente a lo largo del período de estudio”. La publicación se basa en un informe técnico titulado “Impacto de redes y sogas de la actividad pesquera sobre las ballenas francas de Península Valdés“que fue realizado por investigadores del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) y colaboradores del Programa de Monitoreo Sanitario Ballena Franca Austral. “Constituye el primer diagnóstico de base acerca del impacto de las redes y sogas provenientes de la actividad pesquera y otras actividades humanas sobre la población de ballenas francas australes de Península Valdés”, indicó el documento que analizó las fotografías aéreas de las 3.811 ballenas identificadas y registradas desde 1971. De acuerdo a ese relevamiento “se detectaron heridas de origen posiblemente antrópico en 141 ballenas”. De esos 141 ejemplares, las ballenas afectadas por enmalles (es decir enredadas con sogas y retazos de redes) constituían un 3% en el período 1971-1979, porcentaje que subió al 26% entre 2010 y 2017. De acuerdo al ICB el informe “constituye el primer diagnóstico de base acerca del impacto de las redes y sogas provenientes de la actividad pesquera y otras actividades humanas sobre la población de ballenas francas australes de Península Valdés” para lo cual se analizaron las fotografías aéreas de ballenas tomadas desde 1971, el registro de ballenas varadas muertas desde 2003 y otras fuentes de información y datos publicados. El informe que tiene tono de “advertencia” destaca que “los enmallamientos en redes y sogas de pesca son una de las principales causas de muerte para muchas especies de cetáceos”. “La ballena franca del Atlántico norte, de la cual quedan menos de 400 individuos, se encuentra en peligro crítico de extinción como consecuencia de las muertes generadas por enmallamientos y por colisiones con embarcaciones”, indica el documento. Las ballenas afectadas por enmalles constituyen un 26% entre 2010 y 2017. Al respecto Roxana Schteinbarg, co-fundadora del Instituto de Conservación de Ballenas, sostuvo que “este diagnóstico es un insumo muy relevante para trabajar en la implementación de acciones preventivas y de mitigación de manera colaborativa con los sectores pesquero, gubernamental, la sociedad civil e instituciones académicas y de investigación en Argentina”. Si bien no es posible determinar el origen de estos aparejos, está comprobado que la presencia de sogas de cualquier índole en el mar genera una trampa mortal para ballenas, aves, tortugas y otros animales marinos. “Los animales heridos padecen efectos adversos en su salud y, en muchos casos, las heridas llegan a producir la muerte luego de meses o años de inaceptable sufrimiento”, asegura el trabajo. “El informe es una excelente oportunidad para que entre todos ejerzamos el principio de prevención” DIPUTADO GUSTAVO MENNA La Cámara de Diputados de la Nación declaró al informe “de interés” a instancias del diputado nacional por Chubut, Gustavo Menna (JxC). El legislador, en diálogo con Télam, explicó: “impulsé el proyecto de declaración interpretando que el informe es una excelente oportunidad para que entre todos ejerzamos el principio de prevención y para que los diversos actores vinculados al mar podamos reflexionar y contribuir a mejorar la gestión del mismo”.

