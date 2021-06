Se publicarán en el Boletín Oficial las alertas sobre personas desaparecidas

La subsecretaria de Investigación Criminal y Cooperación Judicial, Valentina Novick, mantuvo una reunión de trabajo con el subsecretario de la Secretaría de Legal y Técnica, Emiliano Suaya, con el objetivo de articular la publicación de afiches de personas desaparecidas en el Boletín Oficial, así como elaborar un protocolo de actuación ante los casos en los cuales se active el Alerta Sofía. “Alerta Sofía” es un programa de alerta de emergencia ante casos de niños, niñas o adolescentes desaparecidos que puedan encontrarse en grave peligro, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación “Nos reunimos para conversar sobre los términos del acta acuerdo que estamos por rubricar entre el Ministerio de Seguridad, el Boletín Oficial y Nic.Ar para protocolizar el intercambio de información. Esto permitirá la publicación de afiches de búsquedas de personas y se establezca un protocolo específico de Alerta Sofía”, explicó la subsecretaria Novick. Esta mesa de trabajo, que contó con la presencia de la coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), Leticia Risco, y de las directoras Nacionales del Boletín Oficial, María Angélica Lobo, y del Registro de Dominios de Internet de Nic.Ar, Andrea Ramos, se da en el marco del convenio firmado el viernes pasado por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra. Al respecto, Risco agregó que el Boletín Oficial “apoya y fortalece el Alerta Sofía, por lo que cada vez que se activa, a través de este convenio, el Boletín Oficial compartirá los afiches del Alerta Sofía. El convenio también hace referencia a todo tipo de afiches de búsqueda, que también serán publicados en el mismo Boletín”. Por su parte, Novick aseguró que, así como se está avanzando con el Boletín Oficial de Nación, también se proyecta trabajar para que los Boletines Oficiales de las provincias adhieran a este acuerdo, de manera de publicar los afiches de búsqueda en los Boletines jurisdiccionales dado el alcance que éstos tienen. El trabajo que Novick y Risco promueven procura incrementar los mecanismos comunicacionales para amplificar los alcances de las alertas que, como ya ha quedado en evidencia, movilizan la solidaridad social ante situaciones sumamente angustiantes y riesgosas.

