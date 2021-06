El municipio lanzó la inscripción al “Plan Egresar” de terminalidad secundaria

El Municipio de Almirante Brown que conduce Mariano Cascallares abrió la inscripción para el Plan Egresar, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación de la Nación que brinda una beca de apoyo y promueve la terminalidad educativa a estudiantes que adeuden materias y hayan cursado el último año del secundario entre 2016 y 2020. En nuestro distrito hay aproximadamente 1600 estudiantes en esta situación. Esta iniciativa, realizada en conjunto con la ANSES y coordinada con la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, apunta a garantizar el egreso efectivo de los alumnos y alumnas, facilitando la continuidad de estudios superiores, posibilitando una mejor inclusión en el mundo del trabajo y fomentando la ciudadanía plena de derechos. Con ese objetivo, esta propuesta integral está destinada específicamente a estudiantes que hayan cursado el último año entre 2016 y 2020 y aún no tienen el título o certificado analítico porque adeudan materias. Además, de forma complementaria, el programa titulado “Plan Egresar, Proyectá tu futuro” otorga una beca de 5.000 pesos mensuales por cada cuatrimestre. La inscripción se encuentra abierta hasta el 16 de julio de forma online, a través de https://www.argentina.gob.ar/educacion/egresar y también de forma presencial en la Casa de la Cultura y en las doce delegaciones municipales de nuestro distrito. Las y los interesados también pueden escribir a coordinacioniepbrown@gmail.com o comunicarse al teléfono 6642 839, Detalles del Plan Egresar La cursada, que incluye escuelas públicas y privadas, se desarrollará de agosto a noviembre de manera presencial (una o dos veces por semana) y también virtual, según la situación epidemiológica. Asimismo, los alumnos y alumnas recibirán ayuda para contar con tutores que sirvan de compañía durante el transcurso de la cursada. La beca de 5.000 pesos, en tanto, puede ser solicitada como un anexo al Plan Egresar y se paga mensualmente por cuatro meses, con la opción de renovarse por un cuatrimestre consecutivo más (8 meses en total). El secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown, Sergio Pianciola, remarcó que esta importante iniciativa integral beneficia a un 27 por ciento de la matrícula de estudiantes de Almirante Brown que terminó de cursar el nivel secundario orientado desde el 2016 al 2020 y que no pueden titular por tener materias adeudadas”. Recordó, asimismo, que además de la inscripción online, también se puede realizar de manera presencial en la Casa de la Cultura, de lunes a viernes, de 10 a 13, y también en las doce delegaciones municipales.

